Dayanara Torres llora en ‘El Gordo y La Flaca’ tras sufrir la repentina muerte de su perrita

La presentadora boricua Dayanara Torres, de 50 años y quien fuera Miss Universo 1993, está pasando por momentos muy complicados en el plano personal, luego de que de la noche a la mañana tuviera que despedirse de Coco, su perrita.

La exreina de belleza compartió la dolorosa noticia en sus redes sociales, en donde detalló que su fiel acompañante perdió la vida a los 10 años.

“Adiós, mi dulce Coco 🎀 Esta mañana, después de 10 hermosos años juntos, nos despedimos de nuestra pequeña princesa, 💗Coco 🐾”, inició diciendo la ex de Marc Anthony.

A continuación detalló lo importante que su perrita era para ella y para todos en su casa, por lo que partida dejó un hueco inimaginable.

“💗Estaba demasiado apegada a mí… y yo la amaba por eso. Yo era su todo, y ella era el mío. Ese lazo fue algo único, verdadero, y lo llevaré conmigo para siempre”, contó Dayanara, quien detalló que su perrita murió a las 8:10 de la mañana del miércoles en casa y rodeada de quienes la amaron en vida.

A pesar del duro golpe que recibió por la partida de Coco, eso no fue un impedimento para que Dayanara se ausentara en ‘El Gordo y La Flaca’, show que conduce en ocasiones en ausencia de Lili Estefan.

Ahí en la emisión ahondó en detalles sobre lo que le pasó a Coco y no pudo evitar derramar lágrimas, pues jamás imaginó que su visita al veterinario terminaría siendo su última.

“No tenía idea de que estaba enferma. La llevé al veterinario porque no se sentía bien y de ahí a prácticamente me tengo que despedir de ella. No estaba preparada, ni mis hijos tampoco. La llevé al veterinario porque tenía las encías un poquito muy claras”, contó Dayanara.

A continuación le dieron al conocer el desgarrador diagnóstico, por lo que ya no pudo hacer nada por Coco.

“Me dijo que tenía anemia, que necesitaba transfusión de sangre. Corrí a un hospital para que le hicieran todo eso, pero estaba bien enfermita por dentro y que me tenía que despedir. Me la traje a mi casa, por lo menos me despedí, dormí con ella una noche más, mis hijos se pudieron despedir de ella. Fue muy fuerte, ya traía una enfermedad”, relató Dayanara, quien no pudo contener las lágrimas ante el consuelo de Raúl de Molina.

