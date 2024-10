Dayanara Torres recibe una divertida sorpresa por su cumpleaños número 50

La reina de belleza Dayanara Torres se volvió el tema de conversación en redes sociales luego de dar la bienvenida a un año más de vida. Y es que a través de su cuenta de Instagram compartió una mirada a la aventura en territorio europeo en la que se embarcó como parte de la celebración de su cumpleaños número 50.

Se trató de nada más y nada menos que un viaje familiar que incluyó la presencia de sus hijos y sus parejas, así como su madre, sobrinos, su hermana Jinny Torres. ¿Cuál fue el destino final? La despampanante capital de Italia, Roma.

Algunas de las tantas travesías que vivieron durante su estadía en dicho destino turístico quedaron inmortalizadas en publicaciones desde el perfil oficial de la famosa. Sin embargo, hubo una que desató el furor de su comunidad digital de casi 2 millones de seguidores.

La Opinión Hoy: “Laboratorio de la felicidad”, Dayanara Torres

Dayanara Torres recopiló algunos de los mejores momentos de su viaje en un video donde se dejó ver junto a su familia disfrutando de las vistas, comida tradicional italiana, además de excursiones que los llevaron a rincones de ensueño.

“No existe mejor forma de CELEBRAR my Bday (Oct28) than with my FAVORITE PEOPLE”, escribió la ex Miss Universo para acompañar el audiovisual que no tardó en recaudar miles de mensajes de cariño y una que otra felicitación.

Dayanara Torres pone a temblar las redes con un vestido pegadito y de escote pronunciado

No obstante, las sorpresas no terminaron allí, pues su hermana Jenny Torres le obsequió un ticket para disfrutar del show del actor y comediante Sebastián Maniscalco: “Te botaste, hermana divina, tan perfecto, tan feliz”, agradeció Dayanara en un emotivo mensaje.

Este agradecimiento se extendió a sus fanáticos, demostrando que la puertorriqueña no da por sentado el éxito y cariño que ha recibido gracias al público: “Mil gracias a todos mis seguidores por tan hermosos mensajes de cumpleaños llenos de buenos deseos, bendiciones y mucha salud. Los quiero mucho y me encanta leerlos”, recalcó.