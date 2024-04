Dayanara Torres pone a temblar las redes con un vestido pegadito y de escote pronunciado

Con mirada coqueta y sonrisa en el rostro, la ex reina de belleza Dayanara Torres conquistó las redes sociales en una inesperada publicación que demostró por qué se llevó el título de Miss Universo en la edición del año 1993.

Desde su cuenta oficial en Instagram, la ex pareja de Marc Anthony publicó un inesperado video en el que mostró a detalle uno de los atuendos que lució para su reciente gira de promoción de su nuevo proyecto, el podcast “Lab de la felicidad”.

En esta ocasión el modelito en cuestión estuvo compuesto por un vestido ceñido en rojo y material de seda que se abrazó a sus curvas y evidenció sus atributos gracias al pronunciado escote de la pieza. Este corrió a cargo de la stylist Gaby Rouge, mientras que el maquillaje y peinado corrieron a cargo de Grace Mastrodomenico.

No pasó mucho tiempo antes de que la famosa se convirtiera en el blanco de piropos por parte de su comunidad digital gracias a su despampanante atuendo: “Cada día más bella y con esa aura tan divina que solo tú tienes”, “Nuestra eterna cenicienta siempre hermosa y sonriente”, “¡Diosa! ¡Irreal!” y “Ahh Daya, ¿¡por qué eres tan bella!?”, son algunos de los mensajes que se leen bajo el post.

Dayanara Torres rompe en llanto en plena entrevista

Sin embargo, esta no es la única razón por la que Dayanara Torres ha encabezado los titulares recientemente. Y es que en medio de dicho round the entrevistas, la famosa no pudo contener las lágrimas tras serle recordado el cariño y apoyo del público.

“Si tú sufres, el público sufre contigo, si eres feliz, el público es feliz y esa es una conexión increíble y eso es algo que poseen muy pocas personas con sus fans“, le expresó la comunicadora Clary Castro ante la mirada atenta de la famosa.

“Lo que dices me llega al corazón, y lo dices estoy pensando cuán cierto es porque yo recuerdo el momento cuando hablé que tenía el cáncer y no sabes cómo la gente se desbordó, oraciones, con tristeza pero con mucho empuje y apoyo… cuando estoy triste están con uno, pero también cuando estoy feliz. Por eso tengo que decir que soy bendecida porque ¡mira este cariño de la gente!“, respondió la famosa ante tal muestra de cariño.

Seguir leyendo:

• Dayanara Torres recibió una sorpresa en ‘El Gordo y la Flaca’ que la hizo sonrojar

• Video: Dayanara Torres conmueve con el hermoso detalle que puso en su árbol de Navidad

• Dayanara Torres rompe en llanto al revelar el nuevo reto que tocó a su puerta