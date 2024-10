La Opinión Hoy: “Laboratorio de la felicidad”, Dayanara Torres

El lanzamiento de la segunda temporada del exitoso pódcast “El Laboratorio de la felicidad” de Dayanara Torres y basado en el reconocido problema de la Dr. Laurie Santos, que vuelve a revolucionar la manera en que entendemos y buscamos la felicidad.

“Es un pódcast que comenzó en inglés de The Happiness Lab, de Dr. Laurie Santos y yo creo que todo el mundo lo ha cogido y les ha gustado mucho son definitivamente episodios que te dan herramientas, consejos y cosas que necesitas hacer para cambiar un poco la forma en que ves tu vida o las cosas que te están pasando para que encuentres la felicidad en donde quiera que estés, en cualquier etapa de tu vida, en lo que estés pasando en tu trabajo, en lo que haces, yo creo que eso es lo lindo de eso yo creo que por eso la gente la le ha gustado tanto porque todo el mundo está buscando de alguna manera la felicidad”, explicó Dayanara Torres.

Agregó que “hasta yo, cada día uno está buscando cómo ser más felices, como estar más en paz, cómo hacer las cosas que te gustan sin sentirte mal y cosas así por el estilo yo creo que por eso que lo han apoyado mucho el pódcast”.

Torres afirmó que “el pódcast comenzó, el The Happiness Lab, comenzó en la pandemia por lo mismo y yo creo que sí que todo el mundo se reinventó, todo el mundo tuvo ese tiempo para estudiarse, para darse cuenta de las cosas, espérate un momentito en esto no me siento feliz, qué más puedo hacer, este cómo me puedo exponer a más personas o cómo puedo hacer un mejor trabajo o quizás buscar un trabajo que te haga más feliz”.

Claves del debate vicepresidencial entre Vance y Walz

El demócrata Tim Walz, y el republicano J. D. Vance, se enfrentaron ayer martes en su primer y posiblemente único debate vicepresidencial de Estados Unidos, en lo que pudo hacer la última oportunidad para que ambas campañas expusieran sus argumentos antes de las elecciones del 5 de noviembre, ya que los equipos de Harris y Trump no lograron ponerse de acuerdo para otro encuentro

Los candidatos abordaron diversos temas de la agenda política nacional en los que destacaron el papel de Estados Unidos en la crisis de Oriente Medio y cómo debería abordar el país cuestiones como la inmigración, la inflación y el derecho al aborto. Tim Walz respondió la pregunta sobre cómo manejar la situación con Irán, criticando al expresidente, también cuestionó las relaciones de Trump con líderes como Vladímir Putin y Kim Jong Un.

Por su parte, el senador J. D. Vance defendió el desempeño del expresidente Donald Trump en política exterior, afirmando que hizo al mundo más seguro.

En cuanto al tema de la inmigración, se le preguntó Vance sobre la promesa de Trump y Vance de implementar la deportación masiva más grande en la historia de Estados Unidos y si se separarían los migrantes de sus hijos nacidos en Estados Unidos.

