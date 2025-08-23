Dayanara Torres se suma a ‘Hoy Día’ de Telemundo tras su paso por ‘El Gordo y La Flaca’

La boricua Dayanara Torres, quien en el pasado fuera pareja de Marc Anthony, se ha convertido últimamente en objeto de deseo de las dos cadenas de habla hispana más importantes del país, lo que la ha llevado a estar como invitada o como host en Univision y en Telemundo.

Luego de que sustituyera a Raúl de Molina y a Lili Estefan durante su ausencia en ‘El Gordo y La Flaca’, la famosa animadora fue anunciada de nuevo para animar un programa, pero ya no de Univision, sino de Telemundo.

Por medio de un video, que ella misma compartió en su cuenta de Instagram, la bella caribeña detalló que toda la próxima semana amaneceremos con ella de la mano de ‘Hoy Día’, el morning show de Telemundo.

“Genteeeeeee!!! Feliz de poderles compartir esta linda noticia! Estaré hosting en #HoyDia toda la semana!!!💃🏻 Los esperamos en @hoydia Lunes a Viernes 8am por @telemundo ♥️♥️♥️”, se lee en el texto con el que Dayanara acompañó su publicación.

La llegada de la ex Miss Universo se produce tan solo días después de la salida de Andrea Meza, quien dejó la emisión para sumarse a ‘La Mesa Caliente’, el show de las tardes de la señal.

Su arribo, aunque será temporal, causó un gran impacto entre sus fans y entre los televidentes, quienes esperan que llegue para quedarse y no solo por una participación especial.

“Te mereces todo”, “Ya debes estar fija en un programa. Eres bella, talentosa, con ángel”, “Deberían darle un programa para ella, le da prestigio al programa y a la cadena”, “La mejor”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que le han dejado.

Aunque llega como invitada, no sería de extrañar que la bella presentadora forme parte de la baraja del show para ocupar el sitio dejado por Andrea Meza, tal y como lo hicieron en el pasado antes de que decidieran incorporar de forma permanente a Carlos Calderón y a Clovis Nienow.

