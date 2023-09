Carlos Calderón regresó a “Hoy Día” con una emotiva sorpresa para Vanessa Lyon

En medio de los aplausos y cariño del público el conductor Carlos Calderón regresó al programa “Hoy Día”. Sin embargo, no lo hizo solo, pues decidió regalarle una conmovedora sorpresa a su pareja Vanessa Lyon para celebrar su cumpleaños.

El mexicano decidió sorprender a la actriz con un ramo de flores e interpretando el reconocido tema “Sí nos dejan” al ritmo de mariachi, ¡y hasta portando el traje tradicional!

La parejita se dejó ver muy cariñosa frente a las cámaras en compañía de su hijo León, razón por la que los cuestionamientos sobre su faceta como papás no tardaron en llegar por parte de sus compañeros de escena Penélope Menchaca, Andrea Meza y Daniel Arenas.

Al respecto, Calderón y Lyon se dijeron más que felices por poder compartir este capítulo en su vida de la mano del otro. Incluso, el presentador de televisión compartió una tierna reflexión:

“El domingo un buen amigo nos dijo una frase muy bonita: ‘hay papás accidentales, pero no hay hijos accidentales’. Todos son una bendición de Dios y a mí esto no solo me cambió la vida, me cambió el corazón, me cambió las ganas de vivir“, indicó el famoso.

Además de su rol como padres, el pequeño ha sido un incentivo para fortalecer su relación y siempre presentar la mejor versión de sí mismos. Es justamente este apego a su núcleo familiar que Carlos Calderón ha experimentado un duro proceso de adaptación ahora que ha vuelto a la pantalla chica.

“Me acostumbré mucho como a despertarme y que abra la puerta y me diga: ‘Hi, papá’, eso es algo invaluable. Yo lo extraño mucho en las mañanas”, expresó lleno de emoción frente a las cámaras del matutino.

Por su parte, Vanessa Lyon reconoció que si bien la maternidad llegó a su vida de manera inesperada, se ha convertido en uno de los roles más importantes de su vida: “No estábamos preparados y creo que fue una sorpresa, porque nunca me imaginé que me iba a gustar tanto ser mamá, se convirtió en mi rol favorito de toda la vida, antes era ‘no, mi carrera primero’ y ahora que lo tengo es lo más hermoso que tengo, lo amo”, finalizó.

