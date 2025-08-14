Hijo de Marc Anthony y Dayanara Torres sorpende con cambio de look y parecido a su famoso padre

Ryan Muñiz Torres, el hijo menor de Marc Anthony y Dayanara Torres, ha vuelto a ser noticia, pero esta vez por un motivo que no tiene nada que ver con la música ni con la televisión, sino por su cambio de look, que lo hace parecerse cada vez más a su famoso papá.

A sus 21 años, Ryan ha causado sensación en las redes sociales con una serie de fotografías que rápidamente se hicieron virales. En ellas, el joven posa con un look desenfadado: chaqueta negra, camiseta blanca, baggy jeans y gafas oscuras, destacando su melena rizada y perfectamente cuidada, lo que no pasó desapercibido para sus seguidores.

Un “gemelo” de Marc Anthony en su juventud

Los comentarios no se hicieron esperar. Los seguidores de Ryan, al igual que muchos observadores, se sorprendieron por el asombroso parecido entre el joven y su padre, especialmente por su larga y rizada cabellera, que evocó el estilo de Marc Anthony en sus primeros años de carrera. “El gemelo de Marc”, “Copia y pega de Marc”, “De tal palo, tal astilla” y “Así mismo era el padre”, fueron solo algunas de las expresiones que inundaron la publicación.

El toque de Dayanara Torres

Sin embargo, no solo se destacó el parecido físico con el cantante. Muchos internautas aprovecharon la ocasión para resaltar también la belleza de Ryan, que muchos atribuyen a su madre, la exmiss Universo, Dayanara Torres.

“La finura es de la madre”, “Tiene la belleza de su mamá”, y “Top Model, como tu madre” fueron solo algunos de los elogios dedicados a la genética de la familia.

Y es que, aunque el joven artista comparte muchos rasgos con Marc Anthony, su madre también dejó una huella en él, no solo en su apariencia, sino en su educación. Dayanara Torres, con su fuerte presencia y dedicación, ha criado a sus hijos con valores sólidos, lo que se refleja no solo en su imagen, sino en su carácter.

Un futuro brillante en la moda y más allá

La sesión de fotos de Ryan no pasó desapercibida. Para muchos seguidores, el joven tiene el potencial de seguir los pasos de su madre en el mundo de la moda, o incluso protagonizar campañas publicitarias en lugares icónicos como Times Square.

“Un futuro en la moda seguro”, comentaron algunos de sus fans, dejando entrever que Ryan podría estar destinado a ser una figura destacada, no solo por su linaje, sino por su estilo y presencia única.

Este no es el primer momento viral de Ryan Muñiz en 2025. A principios de año, sorprendió a sus seguidores cuando su padre, Marc Anthony, le obsequió un Toyota Camry híbrido, el automóvil que siempre había soñado tener.

Esta muestra de cariño familiar no hizo más que consolidar la imagen del joven como una figura que se mantiene en el centro de atención, tanto por su relación con los famosos como por su propio encanto personal.

Sigue leyendo: