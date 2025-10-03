Dayanara Torres sufre penoso accidente al rompérsele el vestido en ‘El Gordo y La Flaca’

La presentadora boricua Dayanara Torres, quien tiene 50 años y suele estar de invitada en ‘El Gordo y La Flaca’, sufrió un penoso percance con su vestuario poco antes de entrar al aire en la emisión de este jueves.

Por medio de un video, que se compartió en la cuenta de Instagram del show, se ve toda la movilización que provocó el desliz de la ex de Marc Anthony, quien estuvo a nada de dejar sus atributos al descubierto.

En el video se aprecia el instante en que se le rompió uno de sus tirantes a la ex Miss Universo cuando ya estaba lista para entrar al aire, lo que provocó una intensa movilización en la producción.

Cuando todo parecía indicar que no lograría estar lista a tiempo, el trabajo en equipo se hizo presente y Dayanara pudo arrancar el programa con su vestuario alterado, pero listo para la acción.

Aunque eso no se vio al aire, el vestido de Dayanara fue arreglado con un pasador, una solución poco estética, pero muy práctica ante la premura de la situación.

“¡1 MINUTO PARA IR EN VIVO!😱💥⏰ Esto fue lo que pasó con el vestido de @dayanarapr 🫣 ¡Que no se diga que no trabajamos en equipo!”, publicó la cuenta de Instagram de ‘El Gordo y La Flaca’.

El video recibió varios comentarios, incluido el de la misma Dayanara, quien ese día condujo el show junto a Roberto Hernández.

“GRACIAS muchachos 🙌🏻 LOS QUIEROOOOOOOO”, publicó Dayanara en la zona de comentarios.



Sigue leyendo: