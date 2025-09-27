Dayanara Torres, ex de Marc Anthony, presume en video la transformación de su casa en Florida

La presentadora boricua Dayanara Torres, quien fuera Miss Universo 1993 y en octubre cumplirá 51 años, recurrió a sus redes sociales para presumir las transformación que le hizo a su casa en Doral, Florida.

En un video, con duración de unos cuantos minutos, la ex de Marc Anthony mostró algunos de los cambios que le hizo a su hogar, dulce hogar.

“Amo mi sala hermosa… Siempre que bajo me hace sonreír… Gracias por escuchar, planear y ponerle magia a mi Hogar. Eres muy especial, talentosa y qué hermoso corazón”, escribió Dayanara en la descripción de su video.

Aunque en su video la exreina de belleza se enfocó en su sala, que fue el espacio que transformó de pies a cabeza, también nos dio un rápido vistazo de su comedor.

La sala, que se ve totalmente distinta a como lucía antes, ahora cuenta con un gran librero, en el cual conserva su amplísima colección de libros, pero también su corona de Miss Universo, que es su más preciado tesoro.

“Yo le dije lo que necesitaba, lo que me gustaba, que me encanta leer, que tengo demasiadas cajas llenas de libros y no sabía donde ponerlas”, contó Dayanara sobre una necesidad que le urgía atender.

Además de ese cambio drástico, la mamá de Ryan y de Cristian también presumió la levantada que esa modificación le dio a su sala, la cual también funciona como sala de televisión y es que se logró que se respetaran los espacios y que el librero no hiciera que la habitación se viera más pequeña de lo que ya es.

“Se ve tan hermosa mi sala, que me encanta”, dijo emocionada Dayanara.

