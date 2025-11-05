Osmel Sousa aclara su salida de Miss Universo y desmiente pleito con la organización

Siempre frontal y sin miedo al qué dirán, Osmel Sousa hizo frente a la ola de rumores que se generaron en torno al anuncio de su salida de Miss Universo de cara a la edición 2025 del reconocido certamen de belleza. Pero, ¿qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Con un comunicado difundido desde sus redes sociales, el missólogo aclaró los motivos detrás de su decisión de tomar caminos separados con la organización de la que formó parte de manera intermitente durante casi cinco décadas.

“Desde hace tres semanas, después de haber cumplido mi misión en el certamen de Miss Universo, tomé la decisión de renunciar al cargo de asesor de la organización“, comenzó su mensaje desmintiendo que su salida se tratara de un despido.

De acuerdo con el famoso, esta no fue una decisión “tomada a la ligera”; por el contrario, se trató de un un paso “necesario” luego de un importante proceso de reflexión sobre sus logros y planes a futuro: “Estar lejos de mi Venezuela y, más aún, vivir en un lugar completamente solo, ya con una cierta edad, me hizo reflexionar profundamente“, expresó.

Y es que para el ‘Zar de la Belleza’ las prioridades han cambiado: “A esta altura de mi vida, sentí que debía estar rodeado de los seres queridos que siempre me han acompañado, apoyado y comprendido, tanto en los buenos momentos como en los difíciles. Es por eso que tomé la decisión de regresar a mi tierra, a ese lugar que siempre me ha dado fuerzas para seguir adelante“, añadió.

Durante su escrito, Osmel Sousa reiteró su agradecimiento al equipo de Miss Universo que lo ha acompañado en diversas etapas de su vida, desestimando de forma inmediata cualquier rumor de diferencias entre ambas partes.

“Mi salida de la organización no está marcada por ningún tipo de conflicto, simplemente fue el cierre de un ciclo que ya había cumplido (…) Les agradezco de corazón por el cariño, el respeto y el apoyo. Le agradezco al Sr. Raúl Rocha y a la Sra. Paulina por su comprensión y por la oportunidad brindada, y les deseo todo lo mejor en los futuros proyectos”, confirmó.

Para finalizar, el famoso reiteró su compromiso con la industria de certámenes de belleza, ahora desde su propia trinchera: “Si bien es cierto que decidí dar un paso al costado, también es cierto que ahora, más que nunca. Esta experiencia me ha dejado un aprendizaje invaluable, que llevaré conmigo siempre”, recalcó.

Hay Osmel para rato. Mi cariño por el Miss Universo y mi compromiso con la belleza y el desarrollo de las nuevas generaciones sigue intacto" Osmel Sousa – Misólogo

