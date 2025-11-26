FGR confirma orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por nexos con el narco y huachicol

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que se giró una orden de aprehensión contra El empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de la franquicia global de Miss Universo, como parte de una investigación por su presunta participación en una red de delincuencia organizada, tráfico de armas, narcotráfico y huachicol (robo de combustible).

El juez federal Rodrigo Rosales Salazar emitió una orden de aprehensión contra Rocha Cantú el pasado 15 de noviembre, Sin embargo, el empresario se acogió a un criterio de oportunidad, lo que le permitió convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), lo que suspendió la ejecución de la orden de captura.

El juez también giró una orden de detención contra otras 12 personas, incluidos individuos con alias como “El Licenciado” y “El Inge”.

El empresario Rocha Cantú, copropietario de la franquicia global de Miss Universo, está siendo investigado por presuntos vínculos con organizaciones criminales, incluida la Unión Tepito y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según documentos judiciales revelados por Milenio.

Raúl Rocha vinculado con red criminal

Según las investigaciones, Rocha Cantú estaría vinculado a una red criminal que opera entre México y Guatemala, dedicada al contrabando de hidrocarburos (huachicol), narcóticos y armas. La FGR detalló que el empresario estaría involucrado en el tráfico de armas de grueso calibre, las cuales serían vendidas a grupos delictivos en Querétaro y Ciudad de México.

Las investigaciones destacan que el caso comenzó a ser investigado en noviembre de 2024, cuando la FGR recibió una denuncia anónima que implicaba a Rocha Cantú y a otros miembros de una organización dedicada al lavado de dinero a través de una empresa de seguridad en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Esta compañía, Valvón Servicios Integrales, supuestamente facilitaba la compra, venta y reetiquetado de armas, además de ser utilizada como fachada para las operaciones ilícitas.

Escándalo en México por Raúl Rocha

El caso ha generado preocupación en el ámbito político. Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han exigido que la FGR investigue a fondo los vínculos de Rocha Cantú con organizaciones criminales y aplique “todo el peso de la ley”. El coordinador del PRI, Manuel Añorve, señaló que este es un asunto grave que no debe ser “pateado” por razones políticas, mientras que Ricardo Anaya, del PAN, expresó su preocupación por la evolución del caso, que ha revelado una orden de aprehensión contra Rocha Cantú.

La compra de Miss Universo y sus implicaciones

Raúl Rocha Cantú, quien adquirió el 50% de las acciones de Miss Universe Organization en 2024, es considerado una figura clave en el mundo de los certámenes de belleza. A través de su empresa Legacy Holding, Rocha Cantú consolidó su presencia internacional, al asociarse con la empresaria Anne Jakkaphong Jakrajutatip, quien representa al grupo JKN Global Group.

La compra de Miss Universo no solo consolidó su poder en el sector del entretenimiento, sino que también atrajo la atención sobre sus relaciones comerciales con diversas figuras públicas y empresas vinculadas con el gobierno mexicano, como Pemex. Según la FGR, aunque los contratos de Legacy Holding con Pemex no están relacionados con el certamen de belleza, la presencia de Rocha Cantú en estos círculos ha alimentado especulaciones sobre sus posibles vínculos con actividades ilícitas.

Investigación en curso

La FGR ha informado que continúa con la investigación, destacando que se están recabando pruebas adicionales que permitirán al Ministerio Público Federal (MPF) avanzar en el caso. Aunque la identidad de algunos de los 13 imputados sigue siendo confidencial, se espera que las audiencias públicas y la ejecución de las órdenes de aprehensión proporcionen más detalles sobre el alcance de la red criminal y el papel de Rocha Cantú en este complejo entramado.

