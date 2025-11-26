Emiten orden de arresto contra Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo

En Miss Universo ya no sienten lo duro, sino lo tupido, por todo lo que ha pasado en el certamen desde antes que la mexicana Fátima Bosch fuera coronada como la nueva reina.

A toda la polémica que se ha suscitado por su triunfo, hay que añadir las investigaciones que pesan contra las nuevas cabezas del concurso, pero que no tienen que ver, necesariamente, con los manejos de éste.

En primera instancia está el mexicano Raúl Rocha, CEO de Miss Universo, quien es investigado por las autoridades mexicanas por tráfico de drogas, armas y huachicol, mientras que por otro lado está Anne Jakrajutatip, la copropietaria del certamen.

De acuerdo a The Independent, uno de los medios que dio a conocer la noticia, Anne está siendo investigada en Tailandia por el delito de fraude, lo que llevó a Tribunal Civil del Sur de Bangkok a emitir una orden de arresto en su contra.

Las acusaciones en contra de Anne se remontan al año 2023 y fueron por parte del cirujano plástico Raweewat Maschamadol, quien decidió emprender acciones legales en su contra por el delito de fraude y por ocultar información y actuar con mentiras durante las negociaciones que tuvieron para que él invirtiera en JKN Global Group, su empresa.

Por lo que pudimos saber Anne buscó empujar a Raweewat a que comprara bonos por valor de 30 millones de baht tailandeses ($880 mil dólares), pero maquillando y ocultando las verdaderas cifras de su empresa.

“La acusada lo invitó a invertir sabiendo de su incapacidad para devolver el dinero en el tiempo acordado”, se lee en un fragmento de la declaración del tribunal.

Si bien en su momento ya compareció ante las autoridades por este caso, y salió libre tras pagar una fianza, el que no se presentara al veredicto celebrado este martes la volvió a poner en la mira y ahora ya es considerada como con riesgo de fuga, pues no justificó, ni avisó, sobre su ausencia a su más reciente cita con la justicia.

Aunque las autoridades tailandesas no han dado mayor información sobre su paradero, algunos medios locales ya iniciaron las especulaciones y afirmaron que ya no estaría en Tailandia, sino en México, pero esto no ha sido confirmado.

