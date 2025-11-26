Miss Guadalupe acusó al Miss Universo de racismo

El Miss Universo sigue sumando polémicas. Esta semana, Miss Guadalupe acusó a al certamen de belleza y a su presidente, Raúl Rocha, de racismo.

A través de sus redes sociales, Ophély Mézino, Miss Universe Guadalupe, reaccionó a las recientes declaraciones de Raúl Rocha, presidente del Miss Universo, sobre la razón por la que Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé, no fue elegida como la ganadora del certamen de belleza.

“Nunca me enojo y no dejo que nadie perturbe mi paz. ¿Pero el tema del visado? Eso es algo que a mí no me preocupa. Como guadalupeña, soy francesa y tengo pasaporte francés”, comenzó su respuesta la modelo.

“¿Le robaste el dinero a mis chicas afrocaribeñas? ¿Las dejaste competir sabiendo que nunca ganarían este concurso? ¿Las dejaste participar solo para hablar de diversidad e inclusión? Nunca me oirán despotricar en redes sociales, porque soy de las que prefieren hablar en persona que en línea. ¿Buscas una excusa racista para no haber elegido a alguien altamente cualificada para este puesto? ¿Acaso lees nuestras biografías cuando enviamos toda la información de la visa? ¡Mi chica tiene pasaporte estadounidense! ¿De qué estás hablando? Me arde el corazón; no me gusta la injusticia”, agrego indignada.

Esta semana, el presidente del Miss Universo se refirió a las críticas que recibió el certamen tras la coronación de la mexicana Fátima Bosch y explicó por qué Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé, una de las favoritas del público, no fue la ganadora del certamen.

“Y para los que dicen de Costa de Marfil que por qué no ganó, hay muchas cosas que se valoran. Costa de Marfil necesita –entren a Google todos tiene ahí un celular- y busquen ¿cuántos países necesita Costa de Marfil para poder entrar? 175. Sí, 175, la chamba (trabajo) es por un año de Miss Universe”, dijo Rocha en entrevista con la periodista mexicana Adela Micha en el programa La Saga.

Rocha argumentó que, a pesar de ser una favorita del público, la participante no tenía oportunidad de ganar debido a “razones migratorias” y al costo y complicaciones relacionadas con las visas para entrar a varios países.

Mézino calificó estas excusas como una manifestación clara de racismo, especialmente hacia las pequeñas naciones africanas. Cuestionó directamente si la organización permite la participación de estas concursantes solo para hablar de diversidad e inclusión, sin verdaderas oportunidades de triunfo.

Seguir leyendo:

· Dueño de Miss Universo es imputado por tráfico de drogas, armas y huachicol

· Fátima Bosch alza la voz tras polémica en Miss Universo: “Ningún ataque hará que me arrodille”

· ¿Cómo sigue Miss Jamaica tras su caída previo al Miss Universo?