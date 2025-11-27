Policía de la CDMX hiere a su compañera en el cuello e intenta quitarse la vida

Una mujer policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México resultó herida con una navaja durante una discusión con su compañero en una tienda departamental ubicada en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón, al surponiente de la capital mexicana.

La víctima, una oficial de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), se encontraba realizando labores de vigilancia cuando, por motivos aún no aclarados, surgió un altercado con el agresor, quien se encontraba en su turno. El policía, identificado como jefe del turno, agredió a la oficial con un objeto punzocortante en el cuello.

Tras el ataque, paramédicos acudieron al lugar para brindar atención de emergencia a la herida, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada. La SSC reportó que la oficial se encuentra estable.

El agresor intentó huir de la escena, pero fue localizado en calles aledañas al establecimiento. Al ser detenido, también presentó lesiones en las muñecas y cuello, con la intención de quitarse la vida, las cuales se habría causado él mismo, por lo que fue trasladado a un hospital bajo custodia policial.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha iniciado una investigación interna a través de la Dirección General de Asuntos Internos, mientras que el Ministerio Público se encarga de la indagatoria penal correspondiente para definir la situación jurídica del policía detenido. La Unidad Especializada en Género de la SSC brindará apoyo legal y psicológico a la oficial agredida y a su familia.

Los hechos son investigados por las autoridades, que hasta el momento no han dado a conocer la identidad de los invucrados.

Sigue leyendo: