Colectivo de búsqueda revela video inédito de la primera vez que entraron al Rancho Izaguirre

Ha pasado un año desde que el colectivo de búsqueda de personas Guerreros Buscadores de Jalisco encontrará uno de los sitios que reflejan el horror del crimen organizado y la desgracia que deja, el Rancho Izaguirre. En el primer aniversario del hallazgo compartieron un video inédito de la primera vez que entraron al sitio del horror.

Atribuido al Cártel Jalisco Nuevo Generación (CJNG) el sitio muestra las caras del horror del crimen organizado: desaparición y reclutamiento forzado, asesinatos y el trato indigno que se le da a los cuerpos, reduciéndolos a cenizas.

Además muestra otro arista que permite que los grupos criminales operen, la impunidad, corrupción y complicidad de las autoridades, pues el lugar había sido reportado años atrás y asegurado meses antes de que el colectivo descubriera miles de pertenencias abandonadas y restos óseos.

“Hace un año entramos a un lugar que jamás vamos a olvidar”, comienza la publicación de los Guerreros Buscadores de Jalisco en la que compartieron el video inédito de la llegada al sitio y los primeros trabajos que allí realizaron.

“En él se ve el momento en que ingresamos al Rancho Izaguirre y cómo comenzamos a encontrar lo que nadie debería encontrar: huesos calcinados y restos humanos entre la tierra. Esos restos no los colocamos nosotros. Estaban ahí, ocultos bajo el suelo”.

Cabe recordar que el colectivo de búsqueda fue señalado de manipular el lugar y colocar evidencia, lo cual fue desmentido y reiteraron en la publicación que ellos encontraron el sitio tal cual lo muestran.

Explicaron que aún se les eriza la piel cuando recuerdan el sitio, del cual dijeron no era solo un campo de adiestramiento como las autoridades aseguraran, sino que en él hubo muerte, dolor y silencio.

Reiteraron la exigencia que hicieron un año atrás de justicia y saber la verdad, pues las familias de personas desaparecidas la merecen, “porque detrás de cada resto encontrado hay una historia, una familia y una ausencia que sigue esperando respuestas”.

Lo que el video muestra

La grabación comienza con miembros del colectivo en un autobús rumbo al Rancho Izaguirre, dos mujeres están de pie encabezando la oración del Padre Nuestro. Es habitual que los buscadores comiencen sus jornadas orando.

La toma luego pasa a dos camionetas de la Guardia Nacional que los acompañó para protegerlos en caso de algún ataque. Después se ve a los miembros del colectivo caminar con sombreros especiales para protegerse del sol, picos y palas en mano, hasta que ingresan al sitio y se dividen para entrar a los lugares que tienen construcciones.

Un grupo muestra un altar a la Santa Muerte que se encuentra en una de las construcciones, la cual es de dos pisos, luego la toma se dirige a un sitio donde hay montones de ropa. Otra toma muestra maletas abandonadas y llenas de tierra.

Los zapatos que se difundieron ampliamente en medios de comunicación son mostrados en una de las tomas, cientos de piezas de calzado sin dueño lucen amontonadas en el lugar, pero fueron pieza clave para que algunas personas, como la buscadora Alejandrina Orozco, encontrará una pista de su hijo Pablo, desaparecido en 2023.

Conforme el colectivo avanza golpeando el piso para descubrir lugares que suenen huecos y en ellos buscar restos humanos, las oraciones se hacen presentes hasta que forman un círculo en el centro de una de las construcciones y se toman de la mano para hacer una oración colectiva.

Una de las buscadoras golpea un lugar que suena hueco y pide un equipo para poder realizar una excavación. Otro buscador se mete a un hueco junto al cual se ven varios casquillos percutidos. Otro grupo está en otra excavación sacando huesos que estaban bajo piedras.

Además del trabajo de Guerreros Buscadores de Jalisco, el video muestra más del sitio, en un cuarto están guardados los postes llenos de balazos que se usaron para prácticas de tiro. También se ve el campo de adiestramiento, con llantas acomodadas a modo y púas de alambre. Al terminar la primera jornada, los buscadores vuelven al autobús, van abrazados.

La investigación del Rancho Izaguirre

Tras la difusión de la noticia del descubrimiento del Rancho Izaguirre varias voces se pronunciaron como testigos anónimos del horror, asegurado haber sido víctimas de reclutamiento forzado; hablaron de la manera de operar del lugar, de horrores inimaginables como echar a los cerdos a quienes fallaban o intentaban escapar.

Mencionaron la presencia de médicos, insinuando que había incluso tráfico de órganos y una mujer aseguró que allí fueron llevados los cinco amigos desaparecidos en el municipio Lagos de Moreno.

Si bien ninguno de esos testimonios se ha comprobado ni investigado, pues las autoridades dijeron que el sitio solo era un campo de adiestramiento, dieron una imagen de lo que allí se vivió, la cual concuerda con testimonios de otros sobrevivientes de reclutamiento forzado del crimen organizado.

Aunque quedan muchas preguntas y dudas sobre lo sucedió en ese sitio, las autoridades hicieron varias detenciones, entre ellas la de José Murguía Santiago, quien fue tres veces alcalde de Teuchitlán, Jalisco, dónde se encuentra el Rancho Izaguirre.

Pese a que se hicieron detenciones y se dictaron condenas, aún muchas familias claman por saber si sus seres amados pasaron sus últimos momentos en ese sitio de horror. La sociedad también reclama respuestas sobre como pudo operar un sitio así tanto tiempo y quiénes son responsables de ello.

Sigue leyendo:

– A un año del hallazgo del Rancho Izaguirre en Jalisco encuentran nuevos restos humanos.

– México suma 47 arrestos relacionados con “campo de exterminio” del narcotráfico.