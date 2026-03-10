Golpe a “La Barredora”, decomisan en Tabasco gasolinera, plaza comercial y parque acuatíco del grupo criminal

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) informó este lunes que, como parte de los esfuerzos para desmantelar las estructuras financieras de grupos criminales, se ejecutó una orden de cateo en Villa Vicente Guerrero, municipio de Centla. Durante el operativo, las autoridades aseguraron tres propiedades: una gasolinera, una plaza comercial y un parque acuático, que quedaron bajo resguardo mientras continúan las investigaciones.

En el lugar, también se incautaron narcóticos, teléfonos celulares, cargadores, cartuchos y documentos relevantes para la investigación. La fiscalía detalló que toda la evidencia será integrada en la carpeta de investigación correspondiente.

Vínculo con La Barredora

Aunque la Fiscalía no mencionó específicamente a qué grupo criminal pertenecen los inmuebles asegurados, fuentes de seguridad señalaron que estos estarían vinculados con el grupo delictivo La Barredora. De acuerdo con la misma información, la propiedad de los establecimientos asegurados sería atribuida a un presunto líder criminal conocido por el alias de “Prada”.

Acciones complementarias en la región

El operativo también incluyó una serie de diligencias realizadas por la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, en coordinación con la Unidad de Delitos Patrimoniales y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que participó en el aseguramiento de las propiedades. Además de los narcóticos y otros objetos, también se encontraron cartuchos de armas de fuego, un cargador y bolsas con hierba que se presume es marihuana.

#BoletínFGE: Se cumple orden de cateo en tres inmuebles de Centla.

https://t.co/hdYumRSOCm pic.twitter.com/NbAlRPovAA — Fiscalía General de Tabasco (@FGETabasco) March 9, 2026

Detenciones y más aseguramientos

Entre el 6 y el 8 de marzo, la FIRT Olmeca detuvo a 27 personas, incluidos varios extranjeros y un menor de edad. En el mismo período, se aseguraron 14 vehículos, 694 dosis de narcóticos, 22 armas de fuego, 141 piezas de armamento, cinco chalecos tácticos y 18,900 litros de gas LP de origen ilícito. Además, fueron confiscados 10 animales exóticos y otros cinco inmuebles.

Enfoque en las estructuras financieras

La FGET destacó que estas acciones forman parte de los trabajos de inteligencia y análisis de datos para debilitar las estructuras financieras de los grupos criminales en la región. El objetivo de las autoridades es cortar los recursos económicos de las organizaciones delictivas para afectar su operatividad.

