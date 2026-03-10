Abaten a uno de los asesinos del hijo de alcaldesa de Bacanora, Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre los avances en la investigación del homicidio de Édgar Martínez Biebrich, hijo de la alcaldesa de Bacanora, Nora Alicia Biebrich Duarte, ocurrido el pasado 24 de febrero y anunció que eno de los agresores, identificado como Francisco Uriel Luna Luna, alias “El Pekas”, fue abatido por agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en un operativo en Hermosillo.

“El Pekas”, quien también está señalado por el asesinato de un policía de Hermosillo en 2024, participó en el ataque armado donde perdió la vida el joven Édgar Martínez Biebrich. La fiscalía explicó que el agresor disparó contra el vehículo en el que viajaban la alcaldesa y su hijo, tras un incidente vial ocurrido en la carretera Mazatán-Hermosillo.

El ataque y la captura de los responsables

De acuerdo con informes oficiales, el ataque se desencadenó después de una discusión que surgió cuando el joven intentó rebasar a otro vehículo en la carretera. Los ocupantes del automóvil le impidieron el paso, lo que llevó a una confrontación y, finalmente, a los disparos contra la Jeep Grand Cherokee que conducía Édgar Martínez.

Días antes de la intervención policial, Víctor Manuel “N”, el cómplice de “El Pekas”, fue arrestado y confesó su participación en el homicidio. Según las investigaciones, ambos estaban bajo los efectos de anfetaminas y metanfetaminas cuando cometieron el crimen.

Operativo y consecuencias

La FGJES obtuvo dos órdenes de aprehensión contra “El Pekas”; una de ellas relacionada con el asesinato del policía de Hermosillo en 2024. Durante el operativo en Hermosillo, los agentes de la AMIC ingresaron a una vivienda en el fraccionamiento Residencial Gala, donde Luna abrió fuego contra ellos. El intercambio de disparos resultó en su muerte, mientras que dos oficiales resultaron heridos, uno con una fractura de fémur y otro con lesiones faciales por esquirlas. Ambos agentes fueron reportados fuera de peligro.

En el lugar del enfrentamiento, las autoridades aseguraron un fusil Colt M4, cartuchos, granadas de fragmentación y equipo táctico. La balística forense confirmó que el arma asegurada fue utilizada en el asesinato de Édgar Martínez Biebrich.

Investigación y contexto

Los investigadores también detallaron que, tras el ataque, los agresores abandonaron su vehículo, lo incendiaron y huyeron hacia un rancho cercano al poblado El Adivino, en las afueras de Hermosillo. En su huida, desechaban parte de su equipo táctico, pero mantuvieron las armas usadas en el crimen.

La violencia en Sonora y la implicación de personas con antecedentes penales han generado gran atención pública. La rápida intervención de las autoridades permitió esclarecer el caso en menos de dos semanas, con la captura y muerte de los responsables del homicidio.

