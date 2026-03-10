Contratista de Pemex celebra lujosa fiesta de XV años, genera polémica por gastar millones: acudieron Belinda y J Balvin

Un escándalo se está registrando en México, luego de que se hiciera viral la llamada fiesta de XV años del millón de dólares, en Villahermosa, Tabasco, que se caracterizó por su opulencia y la asistencia de artistas que amenizaron el evento, como Belinda y J Balvin.

Y es que mientras Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrenta una crisis de deudas millonarias con miles de proveedores, un contratista clave de la paraestatal, Juan Carlos Guerrero Rojas, celebró una fiesta de XV años para su hija que acaparó la atención a nivel nacional.

El evento, realizado en Villahermosa, Tabasco, fue un despliegue de lujo que, según se reporta, habría costado más de 50 millones de pesos (aproximadamente $2.8 millones de dólares).

Juan Carlos Guerrero Rojas, polémico empresario petrolero

Guerrero Rojas, exempleado y actual contratista de Pemex, ha acumulado contratos millonarios a través de adjudicaciones directas en los últimos años. Su empresa, Petroservicios Integrales de México, ha sido beneficiaria de contratos de gran envergadura, uno de los cuales alcanzó los 96 millones de dólares en noviembre de 2019, para trabajos de intervención en pozos petroleros de Pemex.

En noviembre de 2023, recibió otro contrato por adjudicación directa, esta vez por unos $100 millones de dólares, el cual finaliza el próximo 31 de diciembre. Ambos contratos fueron otorgados cuando Octavio Romero Oropeza era director general de Pemex. ahora es director de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

¿Quién fue el padrino de la quinceañera?

En el evento, que se extendió por dos días, el padrino de la joven fue Marcos Torres Fuentes, subdirector de Producción de Pemex Exploración y Producción, lo que generó aún más atención sobre las conexiones del empresario con la paraestatal.

Juan Carlos Guerrero, originario de Comalcalco, Tabasco, ha consolidado su fortuna principalmente a través de su empresa de servicios a Pemex y otras asociadas al sector petrolero, además de su incursión en el negocio inmobiliario en Tabasco y Cancún, Quintana Roo.

#México | #Tabasco no es un edén: es el salón VIP de la impunidad.



Mientras al país le recetan austeridad, Mafer celebró sus XV años con una fiesta de más de un millón de dólares. Y la pregunta no tarda en caer: ¿quién es el papá? ¿Será Juan Carlos Tapia Vargas, empresario… pic.twitter.com/HGEJ6OWMGN — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) March 8, 2026

Su esposa, Virginia Guillén Ávalos, también está vinculada con Pemex como contadora pública, trabajando actualmente como “Auxiliar Técnica B” en Pemex Exploración y Producción, con un salario mensual de 21,767 pesos (aproximadamente $1,200 dólares).

En 2022, Guerrero Rojas enfrentó una denuncia por un adeudo fiscal de 3 millones 630 mil pesos (alrededor de $203,000 dólares) derivado de una auditoría a su gasolinera.



“Estación de Servicio de Vía Corta”. A pesar de que se emitió una orden de cobro, Guerrero Rojas no fue localizado en su domicilio fiscal, que resultó ser una modesta casa en Comalcalco.

El Papá de #XVDeMafer, la quinceañera más viral de #Tabasco, es Juan Carlos Guerrero Rojas, empresario petrolero dueño de Grupo Energético de la Chontalpa S.A. de C.V. Pemex lo demandó en 2019 (Expediente 33/2019, Juzgado 7°) con 13 notificaciones hasta ahora. 💸⚖️@_antonioleyva pic.twitter.com/U05fU8I61f — Soy Luisma (@LumaLpez1) March 8, 2026

El empresario también tiene una extensa red de al menos 17 empresas vinculadas directa o indirectamente al sector petrolero en Tabasco, sumando su participación en empresas inmobiliarias y de bienes raíces.

Mientras tanto, la economía de Tabasco se ve afectada por la contracción de la actividad productiva, que lleva más de dos años de retroceso, según el INEGI. En este contexto, muchos empresarios y contratistas que dependían de Pemex están enfrentando quiebras debido a los pagos pendientes de la paraestatal.

