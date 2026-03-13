Exlíder del Cártel del Golfo habría tenido medidas especiales en prisión de EE.UU. tras colaborar con las autoridades

El exlíder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, pasó parte de su condena en Estados Unidos bajo un régimen carcelario distinto al de otros internos, con medidas especiales de seguridad y privilegios poco comunes dentro del sistema penitenciario federal.

Durante un periodo de su encarcelamiento fue alojado en un bloque completo de celdas reservado exclusivamente para él dentro de una prisión federal ubicada en Conroe, Texas. Ahí permaneció con identidad reservada, acceso a internet y un esquema de visitas más flexible que el aplicado al resto de los reclusos.

Así lo revela un reportaje del periodista Ioan Grillo publicado en CrashOut Media, en el que se detalla que dichas condiciones se implementaron entre 2008 y 2009 mientras el narcotraficante colaboraba con autoridades estadounidenses en procesos relacionados con la recuperación de activos provenientes del narcotráfico.

El testimonio de un excapitán del sistema penitenciario federal, señala que Cárdenas Guillén fue registrado bajo un nombre falso dentro del penal, y que únicamente personal con rango de capitán o superior tenía autorización para interactuar con él o llevarle alimentos.

🔴 Osiel Cárdenas Guillén tuvo un trato VIP cuando estuvo encarcelado en EU, revela periodista: tenía internet, visitas a horarios especiales de su familia y hasta de su novia. Todo a cambio de dar información



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Además del acceso a internet, el exjefe del Cártel del Golfo pudo recibir visitas de familiares y de su pareja sentimental fuera de los horarios habituales de visita. Las medidas formaban parte de un esquema de protección y cooperación con autoridades federales mientras se desarrollaban procedimientos para la entrega de recursos económicos vinculados con su organización criminal.

El mismo exfuncionario describió al interno como una persona de trato cortés con los custodios y que mantenía una apariencia cuidada. Según su relato, el narcotraficante siempre se presentaba arreglado y con un aspecto similar al de un profesional.

Las medidas extraordinarias también respondían a riesgos de seguridad dentro del propio sistema penitenciario. Antiguos socios criminales, incluidos integrantes de Los Zetas, habrían ofrecido dinero a otros reclusos para atentar contra la vida de Cárdenas Guillén.

Tras un intento de agresión dentro del penal por parte de pandillas carcelarias, las autoridades federales decidieron trasladarlo a otra instalación para garantizar su seguridad.

El reportaje también destaca que existe poca información pública sobre el trato que reciben otros narcotraficantes que han colaborado con el gobierno estadounidense, como algunos integrantes de organizaciones criminales mexicanas que han participado en acuerdos judiciales o procesos de cooperación.

Su carrera criminal

Cárdenas Guillén nació en mayo de 1967 en Matamoros, Tamaulipas, y ascendió dentro del Cártel del Golfo durante la década de 1990. Tras la caída de otros líderes de la organización, asumió el control del grupo criminal y consolidó su estructura de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Las autoridades mexicanas lo capturaron en 2003. Permaneció en prisión en México hasta que en 2007 fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos ante una corte federal en Texas.

En 2010 se declaró culpable de varios delitos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y amenazas contra agentes federales como parte de un acuerdo con la fiscalía estadounidense.

El tribunal lo condenó a 25 años de prisión y al pago de una multa de 50 millones de dólares, lo que le permitió evitar una posible cadena perpetua.

Después de cumplir aproximadamente el 75% de esa sentencia, fue entregado a autoridades mexicanas en 2024 en la frontera de Tijuana, Baja California.

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