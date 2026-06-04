Markwayne Mullin destaca la cooperación de México y reconoce importancia de respetar su soberanía

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, destacó que México está cooperando en materia de seguridad con Estados Unidos y reconoció que se debe respetar su derecho a defender su soberanía, como lo ha marcado la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Acabo de regresar de Ciudad de México, donde hablé con la presidenta Sheinbaum y su gabinete acerca de la cooperación, y les diré que nos ha impresionado“, expresó Mullin en una audiencia ante el Comité de Seguridad de la Cámara de Representantes. “Han sido muy cooperativos, mucho más que la administración anterior”.

Mullin se refiere a la colaboración del gobierno del presidente Donald Trump con el de Sheinbaum, la cual es mayor que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El funcionario destacó lo que representa la soberanía para México.

“Aún creen en su soberanía, y tenemos que respetar eso”, añadió al cuestionamiento de la representante Sheryl Lynn Biggs, republicana de Carolina del Sur.

Biggs comenzó su cuestionamiento sobre cómo la orden del presidente Trump de nombrar a cárteles de la droga como organizaciones terroristas ha tenido un impacto en las acciones en la frontera.

Mullin comenzó su respuesta destacando el refuerzo de operaciones y vigilancia en la franja fronteriza y la colaboración que se tiene con autoridades mexicanas y las agencias de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF).

“A través de la CBP y la HSTF, y en colaboración con el gobierno mexicano, hemos logrado un número récord de incautaciones de drogas, dinero y armas, además del arresto de líderes de cárteles”, destacó Mullin. “Son muy sofisticados y están altamente organizados en cada centímetro de nuestra frontera sur, mientras que la frontera norte de México está controlada por nueve cárteles distintos, a los que llaman plazas, y cada uno de ellos, de hecho, la mayoría de los jefes de plaza, los conocemos, los estamos buscando, los estamos arrestando y estamos constantemente intensificando la lucha contra esta amenaza”.

El titular del DHS destacó también el incremento de incautaciones de droga.

“Hemos visto un aumento en las incautaciones de drogas y una disminución en la disponibilidad de drogas en nuestras ciudades”, aseguró. “Comenzamos a atacar las rutas de tráfico en sus fronteras, ahora los estamos viendo pasar a la clandestinidad. Estamos implementando esa tecnología, pero necesitamos más colaboración”.

¿Dos gobernadores en problemas?

Los comentarios de Mullin sobre México ocurren en medio de una polémica por las revelaciones de Los Angeles Times sobre que el gobierno de Trump retiró la visa a dos gobernadores de México, quienes tienen un permiso especial de ingreso, otorgado exclusivamente a quienes pueden proporcionar información de interés a EE.UU.

Luego de acusaciones de narcotráfico contra 10 políticos mexicanos, incluido el gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya, la administración Trump habríra retirado la visa a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, quienes han negado tales hechos.

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