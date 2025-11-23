El alza de precios de los autos nuevos preocupa a los compradores

De acuerdo con datos publicados recientemente por Edmunds, los precios de los autos nuevos han aumentado un 3.1% interanual, es decir, que la tendencia al alza en este mercado impulsó el costo de un vehículo este año hasta los casi $50,000 dólares, uno de los niveles más altos.

Al respecto, Ivan Drury, director de análisis de Edmunds comentó que el alza de los precios en los vehículos nuevos era algo que el mercado había estado esperando “no creo que nadie se imaginara que la cifra bajaría”, dijo.

En el análisis también se detalla que los pagos mensuales promedios por los autos nuevos vendidos durante el mes de octubre también aumentaron un 3.2% en comparación con el año anterior, esto representa aproximadamente $766 dólares más.

“Prácticamente, ningún vehículo se puede comprar hoy en día que sea más barato que el año pasado, hace dos o cinco años. Quienes compraron en 2020 y 2019, y especialmente en 2019 por los precios, definitivamente se llevarán una sorpresa”, señaló Drury.

Por otro lado, las tasas de interés sí se mostraron ligeramente a la baja, según el informe de Edmunds la Tasa Anual Equivalente (TAE) promedio disminuyó en octubre al 6.9% del 7%.

Drury indicó que desde diciembre del año pasado las tasas de interés de los préstamos para automóviles nuevos están cayendo; sin embargo, está por encima del 4% o 5% en los que se encontraban hace seis años.

Otra tendencia que está llamando la atención en el mercado, es que los concesionarios están ofreciendo descuentos alcanzando hasta los $2,000 dólares en octubre. “Los concesionarios están recurriendo a los descuentos. Están recibiendo dinero de los fabricantes de automóviles para aumentar sus ventas”, dijo el director de análisis de Edmunds.

Sigue leyendo: