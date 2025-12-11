Trabajadores resumen su sentir de este año en una palabra: “Fatiga”, según análisis de Glassdoor

Este año, la sociedad en general se ha tenido que enfrentar a las agitaciones y cambios políticos y económicos aunados a una integración mucho más notoria de la inteligencia artificial, lo que ha llevado a muchos estadounidenses, sobre todo a los de edad laboral, a sentirse frustrados y preocupados.

Un reciente informe desarrollado por Glassdoor indicó que muchos trabajadores resumen su sentir de este año en una sola palabra: fatiga, y esto se debe a la sensación de agotamiento que han vivido durante este 2025.

Los resultados se basan en un análisis de un foro en línea que tiene la compañía, en donde se determinó que este año la palabra “fatiga” fue usada frecuentemente por los usuarios para referirse a su estado de ánimo.

Los desarrolladores del informe comentaron que “cuando preguntamos a los profesionales en primavera: ‘¿Sienten que los acontecimientos en las noticias les están quitando energía en el trabajo?’, el 78 % respondió que sí. Resulta que ese agotamiento nunca desapareció del todo”, dijeron.

Entre las preocupaciones más evidentes estaba la económica. Los encuestados mencionaron que el coste de los alimentos, vivienda, entre otras necesidades, generaban frustración, al igual que los salarios bajos y usaron la palabra “estanflación” para referirse al tema, destaca Glassdoor.

En cuanto a la integración de la IA en sus áreas de trabajo, las conversaciones de este tema aumentaron hasta 2000% en el foro en línea en comparación con el año pasado. Muchos mencionaron términos como “agentic”, y la mayoría coincidió en que esto ha estado trasformando el panorama laboral.

