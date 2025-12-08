Preocupaciones financieras aumentan entre los latinos estadounidenses durante las fiestas

Aunque la temporada decembrina suele ser una de las épocas del año más esperadas, ciertas actividades como: las compras por las fiestas suelen resultar realmente estresantes e incluso causar ansiedad financiera.

Recientemente, en una encuesta desarrollada por BMO Real Financial Progress Index registró que más del 50% de los encuestados latinos dicen estar inquietos por su situación financiera en el último trimestre del año.

La investigación destaca que la población latina en Estados Unidos muestra mucha más preocupación por su presupuesto familiar que la población en general, pero ¿Por qué?

Entre los factores que indica la investigación de BMO se destaca, la inquietud de los latinos sobre su seguridad laboral. El mercado laboral se ha mostrado ajustado este año y una elevada tasa de desempleo ha llevado a que el 26% de los encuestados sienta temor de un posible despido durante la temporada decembrina.

En cuanto al tema económico en general, la inflación, aranceles y políticas monetarias de este año, BMO mencionó en su informe que en el último trimestre la preocupación sobre el impacto de los gravámenes ha afectado a un 54% de la población latina encuestada.

No obstante, su preocupación no muestra paralizaciones, en cambio, siete de cada diez latinos, un 71% se muestra proactivo en su planificación financiera, cambiando sus hábitos de consumo.

Esto ha llevado que el 46% de los latinos este año estén realizando sus compras navideñas con anticipación, aprovechando las ofertas y descuentos, y siendo más cautelosos con sus presupuestos.

