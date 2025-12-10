¿Es realmente efectivo combatir la inflación para mejorar la asequibilidad? Esto dicen los expertos

Desde que se disparó la inflación a mediados del 2022, las acciones de los principales actores económicos y políticos se han centrado en cómo frenarla; sin embargo, muchos especialistas y analistas del sector concuerdan en que el problema tendría una respuesta a medias, sino se resuelve también los bajos salarios.

Este año se siguió observando como millones de estadounidenses seguían enfrentando las crecientes dificultades que representa un costo de vida más alto. El elevado costo de alimentos, viviendas, servicios, entre otros, ha llevado a muchas familias a reducir sus gastos y sujetarse a un presupuesto más ajustado.

Y pese a que la inflación suele ser el factor principal, para Heidi Shierholz, presidenta del Instituto de Política Económica, un centro de estudios independiente no se trata únicamente de cuánto cuestan las cosas hoy en día, sino de la asequibilidad.

“Realmente se trata de si una persona tiene suficiente dinero para comprar lo que quiere. Así que no se trata de abaratar las cosas, sino de que ganes más para que lo que necesitas sea asequible”, declaró Shierholz.

Realmente, la lucha contra la inflación se ha convertido en la batalla principal de la Reserva Federal que, si bien, ha logrado llevarla muy cercana al objetivo del 2%, como en algún momento dijo Jerome Powell, presidente de la Fed “será un camino largo por recorrer”. El trabajo de los reguladores de políticas monetarias no es nada menos que mantener un equilibrio entre la tasa de desempleo y la inflación.

Según Scott Lincicome, vicepresidente de economía general del Cato Institute, un centro de estudios independiente, “se puede lograr el mismo nivel de vida subiendo los salarios, bajando los costos o ambos. Por lo tanto, es importante abordar los problemas del costo de vida si se quiere mejorar el nivel de vida, pero subir los salarios también funciona”, dijo al tiempo que describió los salarios y los precios como: dos caras de la misma moneda.

Y ante la realidad de que “el dinero ya no rinde como antes”, este martes durante un mitin en Mount Pocono, Pennsylvania, el presidente Donald Trump defendió sus políticas económicas asegurando de que los precios al consumidor han disminuido “tremendamente”.

En su alocución, Trump expresó: “los precios están bajando tremendamente desde los niveles más altos de la historia de nuestro país”, dijo.

Sin embargo, Shierholz comentó que “para que baje el nivel general de precios, se necesita una recesión masiva, porque la gente no demanda nada porque no tiene ingresos. Así es como se consigue una caída del nivel general de precios”.

En este sentido, la presidenta del Instituto de Política Económica sugiere entre las soluciones para la falta de asequibilidad elaborar una serie de políticas para impulsar el crecimiento salarial tanto corto como a largo plazo.

