Trabajadores estadounidenses verán un aumento en el salario mínimo en el 2026

El próximo año, entrarán en vigor regulaciones de salario mínimo más alto esto provocará que trabajadores en al menos 22 estados y 66 ciudades y condados en el país recibirán ajustes en sus salarios lo que podría mejorar el ingreso de muchos hogares estadounidenses que siguen luchando con los elevados costos de alimentos, bienes, servicios, cuidado infantil, entre otros.

Un informe de desarrollado por el Proyecto de Ley Nacional de Empleo (NELP), una organización de defensa de los trabajadores destaca al respecto que “las políticas que aumentan el salario mínimo han sido un salvavidas para los trabajadores mal pagados que han sido los más afectados por una creciente crisis de asequibilidad”.

Se espera que a partir del 1 de enero del 2026 estos estados reciban paulatinamente sus ajustes salariales, los cuales alcanzarán entre $15 a $17 dólares la hora, mientras que el salario mínimo federal seguirá en $7.25 dólares por hora desde 2009.

Por ejemplo; en ciudades como Nueva York, Long Island y Westchester se espera que el salario mínimo alcance los $17 dólares por hora. En algunas ciudades de California, como Hayward o Novato, los empleadores basarán los salarios mínimos de acuerdo con el tamaño de su empresa.

El investigador de NELP, Tsedeye Gebreselassie comentó que “ante la inacción federal, estos aumentos están indexados a la inflación, por lo que coinciden con el costo de vida. El contraste entre los estados y ciudades que suben los salarios cada año y los que se estancan en $7.25 dólares es realmente alarmante”, dijo.

Gebreselassie también señaló que “por un lado, la falta de asequibilidad se debe a que las cosas cuestan demasiado, pero por otro, significa que la gente no gana lo suficiente para comprar. Se habla mucho de lo primero, pero debemos asegurarnos de no perder de vista el hecho de que los salarios de los trabajadores deben aumentar”, destacó.

