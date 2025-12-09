Qué esperar del anuncio de tasas de interés de la Reserva Federal de este miércoles

La Reserva Federal (FED) encabezada por su presidente Jerome Powell, en conjunto con los miembros de Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) anunciarán este miércoles en cuánto quedarán las tasas de interés para el cierre de este año.

La última reunión de los formuladores de política está programada de antemano para este miércoles 10 de diciembre, donde se sabrá si se suma un nuevo recorte a los tipos de interés, aumentan las tasas o se mantienen.

Las expectativas son altas para el cierre de este último trimestre del año debido a los indicadores más importantes para la toma de decisiones como: el mercado laboral y la inflación, que han mostrado gran inestabilidad en los últimos meses.

En este sentido, surgen la pregunta sobre ¿Qué se puede esperar para esta reunión? Actualmente, las tasas de interés se encuentran en el rango del 3.75% y el 4%; sin embargo, los datos de contratación del mes de noviembre y la suspensión de los correspondientes al mes de octubre debido al cierre de gobierno, podría poner entre la espada y la pared a la Fed.

Para Matt Schulz, analista jefe de finanzas al consumo de LendingTree “otro recorte de tasas de la Fed para cerrar un año inquietantemente incierto es una buena noticia para los prestatarios. Los ahorros acumulados gracias a las medidas de la Fed están empezando a generar ingresos considerables”, comentó.

Por otro lado, la inflación se ha mantenido persistentemente alta debido a un impulso por parte de los aranceles, los comerciantes y empresas que dependen en su mayoría de las importaciones se han visto obligados a elevar los precios reflejando los costos adicionales que suponen los gravámenes en las facturas de los consumidores.

En este sentido, Stephen Kates, analista financiero de Bankrate indicó que “la ausencia de datos recientes sobre la inflación deja a la Reserva Federal operando con una visibilidad limitada, mientras que los indicadores laborales alternativos y la presión política están llevando al comité hacia una postura política más acomodaticia”, dijo.

En alocuciones anteriores, Powell ha revelado algunos desacuerdos dentro de la entidad para la toma de estas decisiones. Michael Pearce, economista jefe para EE.UU. de Oxford Economics, señaló con relación a esto que “es difícil recordar un momento en que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) haya estado tan dividido sobre la necesidad de recortes adicionales de tasas como en la próxima reunión de diciembre”,

Para el economista, este último trimestre ha sido fundamental y será “una decisión reñida, pero en general esperamos que el comité vote a favor de bajar las tasas en un cuarto de punto porcentual”.

