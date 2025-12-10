Trump defiende su política económica y llama en Pennsylvania a votar por republicanos en intermedias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocar la economía en el centro de su mensaje político durante un mitin celebrado en Mount Pocono, Pennsylvania, donde pidió a sus seguidores respaldar a los candidatos republicanos en las elecciones intermedias de 2026.

“Mi prioridad es que Estados Unidos vuelva a ser asequible. Eso es lo que vamos a hacer”, dijo. “Y, una vez más, [los demócratas] causaron los altos precios, y los estamos bajando. Es un mensaje simple”.

Al promocionar sus logros, Trump destacó su estrategia arancelaria, que según él “nos traería cientos de miles de millones de dólares”, mientras ignoraba las críticas de los detractores.

El evento marcó el inicio de una nueva gira enfocada en la “asequibilidad”, en medio de cuestionamientos internos, un declive en su popularidad y recientes derrotas electorales del Partido Republicano.

Frente a cientos de simpatizantes reunidos en un casino rural del condado de Monroe, una población rural donde ganó las elecciones presidenciales de 2024 con 49% de los votos, apenas un punto por encima de su rival demócrata, Kamala Harris, el presidente defendió sus políticas económicas y aseguró que el país vive “la etapa de precios más bajos en décadas”, pese a que sus opositores han cuestionado la veracidad de esas cifras.

"In my first term, we built the greatest economy in the history of the world— so we are doing it again, but even bigger, better, and STRONGER than ever before." – President Donald J. Trump pic.twitter.com/O6tbdoo82Q — The White House (@WhiteHouse) December 10, 2025

La Casa Blanca respaldó el mensaje con un comunicado que describió la economía actual como “la mejor de la historia del país”, y que atribuyó a la Administración Trump la reducción de la inflación al 2.7%, un descenso significativo frente al 5% que —según el presidente— heredó del gobierno de Joe Biden.

Un mensaje económico en medio de reveses políticos

En un discurso que superó los 40 minutos, Trump insistió en que su estrategia arancelaria continúa generando “cientos de miles de millones de dólares” para el país y justificó la reciente asignación de 12,000 millones de dólares en apoyo a agricultores afectados por sus propias políticas comerciales.

Al dirigirse al público, calificó a los asistentes como “buenos patriotas” y “trabajadores increíbles”, reiterando que su gobierno busca “salvar millones de vidas” mediante decisiones que —según él— priorizan las necesidades de las familias estadounidenses.

El mandatario también destacó la supuesta caída del precio nacional de la gasolina, afirmando que en “muchos estados” el galón ya ronda los 1.90 dólares, aunque su propio comunicado oficial reconoció un promedio más cercano a los 2.50 dólares.

El nuevo enfoque económico llega en un momento delicado para la Casa Blanca. Una encuesta de Reuters/Ipsos publicada en noviembre colocó su aprobación en apenas 38%, el nivel más bajo desde que asumió su segundo mandato.

Además, los republicanos sufrieron derrotas importantes en ciudades y estados clave como Nueva York, Virginia y Nueva Jersey, lo que generó molestia entre sus bases y críticas por priorizar asuntos internacionales por encima de la economía doméstica.

La caída en su popularidad también coincide con el desgaste provocado por el cierre de gobierno más prolongado de la historia y por la publicación de más de 20,000 correos electrónicos relacionados con los archivos de Jeffrey Epstein. Los documentos mencionan a Trump en episodios que han reavivado la controversia sobre su relación con el caso del pederasta financiero.

Pese a ello, Trump busca reposicionarse de cara al ciclo electoral de 2026 con un mensaje centrado en el bolsillo de los votantes. Su gira por el noreste pretende, según asesores, “reconectar con el electorado rural” y recuperar impulso interno tras los tropiezos recientes.

Sigue leyendo: