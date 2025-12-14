¿Qué futuro les espera a los empleados despedidos?

De acuerdo con un informe de Challenger, Gray & Christmas, más de 1,1 millones de estadounidenses fueron despedidos durante este año. La mayoría de los recortes de puestos de trabajo se realizaron en empresas tecnológicas, telecomunicaciones, minoristas y federales. Estas cifras han alarmado a la población, pero más aún a quienes perdieron sus empleos este 2025.

La creciente ola de despidos genera una interrogante ¿Qué futuro les espera a los desempleados? “Son cifras que no hemos visto fuera de períodos recesivos como la COVID-19 o la Gran Recesión de 2008”, dijo Andrew Challenger, vicepresidente sénior de la firma de investigación Challenger, Gray & Christmas.

Al analizar el mercado Challenger destacó que las estadísticas arrojadas este año son realmente preocupante “y todo el mundo le está prestando mucha atención”, comentó al tiempo que señaló que muchos de estos despidos dieron la impresión de ser positivos para las empresas que los realizaron.

Y es que este año, muchas empresas sobre todo las afectadas por la inflación y los aranceles han tenido que recortar su personal con el propósito de reducir gastos, pero otra tendencia también está llamando la atención, los despidos están generándose de igual manera en compañías con alto rendimiento.

Según Annie Lowrey, redactora de The Atlantic “las ganancias corporativas son altísimas, y si nos fijamos en los ingresos de las empresas y en cuánto ganan sus directores ejecutivos, la proporción es enorme. Y creo que refleja esta divergencia entre el 1% y el 99%”.

Sin embargo, Lowrey comentó que el incierto económico es lo que está llevando a muchas empresas a reducir personal, y no necesariamente por estar en números rojos. “Podrían ser los aranceles y la guerra comercial, o el alto coste de los préstamos, incluso si los tipos de interés están bajando. De nuevo, nada de esto por sí solo es suficiente para llevar a la enorme y aún vibrante economía estadounidense a una recesión”, destacó.

Y en esto coincide Bob Chapman, director de Barry-Wehmiller Companies un proveedor global de tecnología y servicios de fabricación, quien expresa que los despidos deberían ser solo el último recurso. “Lo deshumanizamos al llamarlo despidos, ajuste de personal o reducción de personal. En realidad, estamos destruyendo la vida de las personas”, señaló.

Chapman asegura que los despidos masivos en las grandes empresas son señales de falta de liderazgo y capacidad de adaptación a los nuevos desafíos “¿Cómo puedes dirigir una empresa sin preocuparte por las personas que están bajo tu cuidado? Y cuando las tratas como funciones, estás diciendo que no importan, que es solo una transacción económica. Y no es solo una transacción económica”, comentó.

Son muchas las preocupaciones en torno al mercado laboral, ya que es evidente que en los últimos meses ha mostrado señales de enfriamiento, y la vulnerabilidad del sector con alta tasa de desempleo puede provocar mayor incertidumbre a tan solo semanas de finalizar el año.

