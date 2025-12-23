La confianza del consumidor en EE.UU. continúa cayendo, según nuevo análisis

En su último informe de este año, la organización sin fines de lucro, The Conference Board, indicó que la confianza del consumidor estadounidense continua en picada pese a que la economía ha mostrado señales de crecimiento.

De acuerdo con cifras de The Conference Board, el índice de confianza del consumidor cayó a los 89,1 para finales de este año, es decir, 3,8 puntos en comparación con los 92,9 registrados durante el mes de noviembre.

Al respecto, Dana Peterson, economista jefe de The Conference Board quien además formó parte del estudio comentó que “las respuestas escritas de los consumidores sobre los factores que afectan a la economía siguieron estando encabezadas por referencias a precios e inflación, aranceles, comercio y política”, dijo.

Pese a la incertidumbre, las expectativas a corto plazo sobre los ingresos y mercado laboral se mantuvieron en 70,7, aunque por debajo de los 80, marcando una señal clave sobre las esperanzas que tienen los consumidores en torno a este tema.

“En diciembre aumentaron las menciones a inmigración, guerra y temas relacionados con las finanzas personales, como tasas de interés, impuestos e ingresos, bancos y seguros”, dijo Peterson, situaciones que generan grandes expectativas.

Por su parte, Matthew Martin, economista estadounidense senior de la asesora de inversiones Oxford Economics destacó que “la confianza del consumidor continuó cayendo a finales de año, ya que el aumento de los precios, un mercado laboral más débil y el impacto menguante del cierre del gobierno pesaron sobre las percepciones de los hogares sobre la economía”, dijo.

Según datos de The Conference Board, las perspectivas del mercado laboral cayeron de los 28,2% a los 26,7% muchos de los estadounidenses encuestados mencionan que actualmente es difícil conseguir empleo.

Por su parte, Carl Weinberg, economista jefe de High Frequency Economics, señaló que “los últimos datos del PIB confirman que, aunque la confianza del consumidor está disminuyendo, los consumidores siguen gastando. Esta desconexión debe significar que los ingresos están aumentando rápidamente. Sin embargo, el informe de nóminas indica que los ingresos se están desacelerando. Por lo tanto, los datos no transmiten un mensaje claro en este momento”, dijo.

Para el cierre de este año, el producto interno bruto (PIB) real aumentó a una tasa anual del 4.3% en el tercer trimestre de 2025, según datos publicados este martes por la Oficina de Análisis Económico (BEA), y el gasto de los consumidores representa dos tercios de la actividad económica del país.

