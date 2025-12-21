Preocupaciones sobre el presupuesto familiar impulsan decisiones financieras en EE.UU.

A medida que finaliza el año, cada vez más estadounidenses se preparan para hacer sus resoluciones financieras y según un estudio desarrollado por Fidelity Investments, los hogares en Estados Unidos están priorizando entre sus objetivos para 2026 planes de ahorro e inversión a corto plazo.

A través de una encuesta realizada anualmente, más del 64% de los estadounidenses están considerando una resolución en sus finanzas personales. Al respecto, Leanna Devinney, líder de mercado de Fidelity Investments, señaló que “este fue el segundo año consecutivo en que los estadounidenses priorizaron más el ahorro a corto plazo”, dijo.

La cifra aumentó considerablemente en comparación con el 56% del año pasado. De acuerdo con los detalles de la investigación, el 30% pretende gastar menos el próximo año, el 36% priorizará el pago de sus deudas y el 44% tiene como propósito ahorrar más.

Para Devinney esto ha sido muy similar al año pasado, cuando los encuestados mencionaban que entre sus objetivos están: el ahorro a corto plazo, cómo crear un fondo de emergencia o saldar deudas.

La razón que está impulsando los objetivos de ahorro entre las resoluciones de este año es porque la mayoría de los estadounidenses se han sentido abrumados con el tema de las finanzas personales, afectados por la incertidumbre económica que en parte tiene que ver con los elevados precios y sueldos poco competitivos.

El análisis Fidelity Investments reveló que el 68% de los millennials y 64% de la generación Z se han sentido este año agobiados con sus finanzas personales. Los resultados de la encuesta destacaron que el 55% se siente abrumado, y el 31% señala que su relación con el dinero es muy estresante.

Por otra parte, un gran porcentaje de la población menciona que además de su mala relación con sus finanzas personales, también se sienten estresados con el tema de las deudas.

Según Devinney, “en 2025, el 72% de los estadounidenses afirmó haber experimentado algún tipo de contratiempo financiero, y el 55% afirmó estar abrumado por sus finanzas personales. Debido al aumento de precios, el 33% señaló sentir que tiene mucho menos dinero”, dijo.

Aunque las preocupaciones e incertidumbre en torno a las finanzas toman cada vez más fuerza, Devinney expresó que aún se sigue viendo cierto optimismo, ya que “un 70% se ve en una situación financiera mejor o similar a la que tenía en el mismo período del año pasado”, comentó.

“Creo que la razón por la que en los últimos dos años hemos visto una mayor priorización del ahorro a corto plazo probablemente se deba a cierta volatilidad que vimos, así como a que esta vez los estadounidenses dijeron que tuvieron que recurrir a sus ahorros”, explicó Devinney.

Sigue leyendo: