Con el rechazo de extensión de subsidios a la atención médica costos aumentarán para millones de estadounidenses

El Senado de Estados Unidos rechazó la legislación destinada a extender los créditos fiscales de la Atención Médica Asequible (Affordable Care Act, ACA), lo que implicará, sin duda, aumentos significativos en los costos de seguros de salud para millones de estadounidenses a partir del 1 de enero.

La votación se dio en un contexto de falta de acuerdos entre demócratas y republicanos, quienes optaron por billes partidistas que sabían que no prosperarían.

A pesar de los intentos de los líderes demócratas de advertir sobre las consecuencias de no extender los créditos, ambas partes no lograron comprometerse en negociaciones reales.

“Tenemos 21 días hasta el 1 de enero. Después, las facturas de salud empezarán a dispararse. El doble, el triple, incluso más”, advirtió el senador demócrata Chuck Schumer. “Solo hay una manera de evitar todo esto. La única vía realista que queda es la que proponen los demócratas: una prórroga directa y sin restricciones de este crédito fiscal urgente”, agregó.

Alternativa sin consenso

Un proyecto de ley republicano propuso la creación de cuentas de ahorro para salud, pero fue rechazado por los demócratas, quienes argumentaron que esta no sería suficiente para cubrir los costos de los consumidores.

De acuerdo a ese plan, las personas con ingresos inferiores al 700% del nivel federal de pobreza recibirían $1000 dólares en fondos de la Cuenta de Ahorros para la Salud (Health Savings Account, HSA) para quienes tengan entre 18 y 49 años, y $1500 dólares para quienes tengan entre 50 y 64 años. Los republicanos afirman que estos fondos podrían utilizarse para ayudar a cubrir los deducibles más altos de los planes de menor costo.

La votación final sobre ambos proyectos mostró la fragmentación política en el tema de salud, con la necesidad de al menos 60 votos para avanzar, lo que no se logró en ninguno de los casos.

La atención ahora se dirige a la Cámara de Representantes, donde se espera que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, presente una nueva legislación. Sin embargo, la falta de un consenso claro sugiere que los debates sobre la salud continuarán siendo un tema divisorio y complicado en el Congreso.

Impactos de los aumentos

Los aumentos recientes en los costos de salud en Estados Unidos, como primas de seguros familiares que alcanzaron casi $27,000 dólares en 2025 con un alza del 6%, amenazan el acceso a la atención médica y agravan problemas de salud pública. Estos incrementos, impulsados por medicamentos caros, enfermedades crónicas y mayor uso de servicios, llevan a retrasos en tratamientos preventivos y un mayor riesgo de emergencias costosas.

Reducción en acceso a cuidado. Cerca del 28% de adultos retrasan o evitan atención por costos elevados, lo que aumenta la carga de enfermedades crónicas y empeora resultados de salud. En los mercados de ACA, primas suben hasta 26% para 2026, afectando a 24 millones y forzando decisiones difíciles como recortar necesidades básicas.

Inequidades y salud poblacional. Grupos de bajos ingresos, minorías y adultos jóvenes enfrentan mayor vulnerabilidad, profundizando desigualdades al saltarse chequeos preventivos y depender de emergencias. Esto eleva riesgos poblacionales, como brotes prevenibles, y presiona el sistema de salud al encarecer intervenciones tardías.

Factores económicos persistentes. Empleadores transfieren costos vía deducibles más altos, reduciendo cobertura efectiva y contribuyendo a $5 billones de dólares en gasto total proyectado para 2025. Sin intervenciones, tendencias dobles dígitos persisten, erosionando protección financiera y sostenibilidad del sistema.

Opciones de seguros de salud más asequibles

Sin embargo, existen algunas opciones de seguros de salud más asequibles después de que expiren los créditos fiscales mejorados de la ACA a finales de 2025, aunque implican coberturas limitadas y mayores deducibles.

Opciones principales. Las alternativas incluyen planes de corto plazo, planes catastróficos y ministerios de compartición de costos, que suelen tener primas mensuales más bajas que los planes ACA estándar sin subsidios.

Planes de corto plazo: Cubren temporalmente (hasta 12 meses) con primas bajas, pero excluyen condiciones preexistentes.

Planes catastróficos: Disponibles para menores de 30 años o con exención por dificultades; deducible de $10,600 dólares en 2026 para individuos, con primas muy bajas.

Planes de indemnización fija: Pagan montos fijos por servicios, ideales para protección básica a bajo costo.

Consideraciones clave. Sin subsidios, las primas netas en el Mercado ACA pueden duplicarse en 2026, lo que lleva a muchos a optar por planes bronce (cobertura ~60%) o abandonar la cobertura. Es imporante verificar elegibilidad para Medicaid (hasta 138% del nivel federal de pobreza en estados expandidos) o planes estatales subsidiados. Además plataformas como marketplaces permiten comparar opciones; en estados como Florida, hay clínicas comunitarias y seguros privados económicos.

También te puede interesar: