Casos de “enfermedad del vómito invernal” siguen en aumento en EE.UU.

Los recientes informes indican que los casos de norovirus, específicamente la “enfermedad del vómito de invierno”, que se propaga a través de alimentos y agua contaminados, han aumentado desde octubre en estados como Luisiana, Michigan e Indiana, con otros estados como California, Alabama, Texas y Florida también reportando brotes.

La variante GII.17 del norovirus ha sido responsable de aproximadamente el 75% de los brotes en 2024. Esta nueva cepa plantea un riesgo adicional, ya que introduce un virus al que muchas personas no han estado expuestas previamente.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), cada año se producen alrededor de 2500 brotes de norovirus en Estados Unidos. Antes de esto, la cepa GII.4 dominó los brotes de norovirus durante más de tres décadas, recuerda el medio The Hill.

Vigilancia y prevención

Los CDC están llevando a cabo un monitoreo intensivo a través de pruebas de vigilancia de aguas residuales. Esta vigilancia ha indicado que el virus se está propagando más rápido de lo que se había observado anteriormente, lo que subraya la importancia de las medidas preventivas.

“Cuando surgen nuevas cepas, las personas quedan expuestas a una cepa a la que no habían estado expuestas anteriormente y, por lo tanto, tienen más probabilidades de infectarse”, dijo a Newsweek Lee-Ann Jaykus, profesora del departamento de ciencias de la alimentación, bioprocesamiento y nutrición de la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

“Históricamente, surgen nuevas cepas cada siete a diez años, y nos tocaba una, así que esto no es sorprendente”, explica.

Síntomas específicos del norovirus

Los síntomas específicos del norovirus incluyen náuseas intensas, vómitos repentinos (a menudo explosivos), diarrea acuosa no sanguinolenta, dolor abdominal en forma de calambres y malestar general, que suelen aparecer entre 12 y 48 horas tras la exposición y duran 1-3 días. Otros signos comunes son fiebre leve, escalofríos, dolor de cabeza y dolores musculares, con mayor prominencia de vómitos en niños y diarrea en adultos.

Diferencias clave: El norovirus se distingue de la gastroenteritis bacteriana (como por Salmonella o E. coli) por su inicio súbito sin fiebre alta ni sangre en heces, y por su corta duración sin necesidad de antibióticos. A diferencia de la intoxicación alimentaria (ej. por estafilococo), que resuelve en horas, el norovirus persiste días y es altamente contagioso por vía fecal-oral.

Consejos para la población

Los expertos instan a la población a tomar precauciones, tales como el lavado adecuado de manos y la desinfección de superficies.

Es esencial mantenerse alerta, especialmente en esta época del año, cuando el norovirus tiende a ser más frecuente.

