Ganadora de America's Next Top Model perdió 23 kilos con 3 sencillos hábitos. ¡Conócelos!

India Gants, ganadora de “America’s Next Top Model”, comparte su experiencia tras perder 50 libras (23 kilogramos). Destaca que su objetivo inicial no era perder peso, sino abandonar el alcohol, lo que desencadenó mejoras en su salud y bienestar.

Gants revela cómo dejar el alcohol tuvo un efecto transformador en su vida: notó beneficios físicos significativos y un aumento en su felicidad y confianza, además de asumir la conciencia de los riesgos de los efectos negativos de la bebida, ahora que permanece sobria.

En un video de TikTok, la modelo residente en Seattle compartió el secreto que la llevó al éxito, con tres factores principales de estilo de vida: dejar el alcohol, comer más proteínas y levantar pesas.

Sobria y sin exceso de kilos

“En primer lugar, bajar de peso no era mi objetivo. Fue una especie de consecuencia… una consecuencia de dejar de beber… [que] de alguna manera impulsó todo lo demás”, confesó.

Gants compartió en una entrevista con Fox News que dejó el alcohol porque tenía un problema con la bebida, “pero me mantengo sobria por muchas otras razones: El alcohol es un carcinógeno de clase 1, ralentiza nuestro metabolismo, afecta la salud cerebral y destruye nuestros órganos internos”.

“No quiero asustar a la gente, pero desde que dejé de beber he aprendido mucho más sobre los efectos negativos del alcohol y no tengo ningún interés en volver a beber nunca más”, agregó.

Relación consumo de alcohol y aumento de peso

El consumo de alcohol promueve el aumento de peso principalmente porque el hígado prioriza su metabolización como toxina, suprimiendo la oxidación de grasas y favoreciendo su almacenamiento. Esta conexión metabólica, junto con el aumento de dinucleótido de nicotinamida (NADH) que altera el ciclo del ácido tricarboxílico (TCA), es menos conocida que las calorías “vacías” del alcohol.

Supresión de oxidación grasa. El alcohol genera acetato que el cuerpo usa como combustible prioritario, deteniendo la quema de ácidos grasos de los alimentos o reservas corporales. Esto convierte las grasas ingeridas en tejido adiposo, especialmente en el hígado, lo que puede llevar a esteatosis hepática.

Aumento de cortisol. El consumo excesivo de alcohol eleva los niveles de cortisol, la hormona del estrés, que redistribuye grasa hacia el abdomen y estimula antojos de alimentos calóricos. Esta desregulación adrenal es un factor subestimado en la ganancia de peso visceral.

Alteraciones bioquímicas. El metabolismo del etanol eleva la relación NADH/NAD+, inhibiendo enzimas clave del TCA como la isocitrato deshidrogenasa y promoviendo la lipogénesis a partir de acetil-CoA. Estas interrupciones redox explican por qué el alcohol fomenta la acumulación de triglicéridos más allá de su aporte calórico.

Alimentación y ejercicio como aliados

La ganadora de este importante concurso en su temporada 23 implementó cambios específicos en su dieta y rutina de ejercicio:

Incremento en el consumo de proteínas. Adoptó una dieta más rica en proteínas, lo que le ayudó a mantenerse satisfecha y promover el desarrollo muscular sin eliminar otros grupos de alimentos. Confiesa que se permitió dulces, pan, “lo que quisiera, en realidad, pero intenté comer más proteínas, y es como una poción mágica”. Sostiene que la proteína la ayuda a sentirse saciada por más tiempo mientras desarrolla sus músculos.

Entrenamiento de fuerza. Introdujo el levantamiento de pesas a su régimen, argumentando que este tipo de ejercicio es esencial para cambiar la composición corporal y mejorar la salud a largo plazo. Se sometió a una rutina de 15 a 30 minutos, tres días a la semana en el gimnasio.

Ejercicios con pesas recomendados

Los ejercicios más efectivos para principiantes son los movimientos compuestos que trabajan varios grupos musculares a la vez, como sentadillas, presses, remos y peso muerto, realizados 2–3 veces por semana con buena técnica. Combinados con una carga moderada y 8–12 repeticiones por serie, permiten ganar fuerza y masa muscular de forma segura y eficiente.

Qué tipo de ejercicios elegir:

Los movimientos compuestos (multiariculares) son más eficientes porque activan más masa muscular por repetición y permiten usar más peso, lo que favorece fuerza y crecimiento.

Además mejoran la coordinación, la estabilidad del core y la funcionalidad en actividades diarias, algo muy útil cuando se está empezando.

Ejercicios clave para principiantes. Con barra o mancuernas, una base muy usada para principiantes incluye:

Tren inferior: sentadilla (back squat o goblet squat) y peso muerto rumano.

Empuje de pecho: press de banca con barra o press de pecho con mancuernas.

Tirón: remo con barra o remo con mancuerna a una mano.

Hombros y core: press militar de pie o sentado y ejercicios como farmer’s walk.

Series, repeticiones y frecuencia:

Organizaciones como ACSM recomiendan para novatos 2–3 días de entrenamiento de fuerza por semana con ejercicios que impliquen los grandes grupos musculares.

Para aprender técnica y estimular músculo, se aconseja empezar con 1–3 series de 8–12 repeticiones por ejercicio con una carga moderada (aprox. 60–70% de tu 1RM), descansando 1–3 minutos.

Seguridad y progresión

Es fundamental priorizar la técnica correcta antes de aumentar el peso; subir la carga de forma gradual cuando puedas completar las series y repeticiones con control.

Mantener 2–3 días de entrenamiento, dejar al menos un día de descanso entre sesiones de fuerza y calentar antes de las pesas reduce el riesgo de lesión.

Ejemplo simple de rutina full body

Para 2–3 días por semana:

Sentadilla (o goblet squat) – 2–3 series de 8–12 repeticiones

Press de banca o press con mancuernas – 2–3 × 8–12

Remo con barra o mancuerna – 2–3 × 8–12

Press militar – 2–3 × 8–12

Se puede adaptar esta estructura a tu edad, equipo disponible y nivel actual.

Opiniones de expertos

Los doctores Peter Balazs y Sarah Towne comentaron a Fox News sobre el enfoque de Gants:

Los especialistas concuerdan que una combinación de reducción del alcohol, aumento de proteínas y ejercicios de fuerza son claves para un manejo exitoso del peso.

Además, resaltan la necesidad de una dieta que incluya alimentos integrales y bajos en grasas saturadas para mejorar no solo la pérdida de peso, sino también la salud general.

