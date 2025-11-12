Despidos masivos en Amazon afectan a 700 trabajadores en Nueva York

La multinacional estadounidense especializada en comercio electrónico, Amazon, anunció recientemente en un comunicado, el despido masivo en puestos corporativos en la sede de Nueva York.

El recorte se trata de unos 700 puestos de trabajo que se unirán a los casi 14,000 despidos. “Todos los empleados cuyos puestos fueron eliminados, incluidos los de Nueva York, fueron notificados el 28 de octubre”, dijo Amazon.

La compañía con sede principal en Seattle, Washington indicó que los despidos fueron notificados al Departamento de Trabajo del estado de Nueva York. Estos recortes afectarán a trabajadores de las oficinas en Manhattan West y a su centro tecnológico de Nueva York.

Al respecto, Beth Galetti, vicepresidenta senior de experiencia del personal y tecnología de Amazon señaló que “estamos convencidos de que necesitamos organizarnos de forma más ágil, con menos niveles jerárquicos y mayor responsabilidad, para avanzar lo más rápido posible para nuestros clientes y nuestro negocio”, dijo.

Galetti informó además que estos despidos forman parte de una reestructuración de la compañía en la que se busca ser más eficiente mientras se reducen los gastos. Los trabajadores despedidos recibirán su indemnización, un pago único en lo que podrán obtener capacitación y cobertura médica.

Sigue leyendo: