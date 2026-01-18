Declarar impuestos: el dilema de los inmigrantes indocumentados en la era Trump

A María Corina Alonso la temporada de impuestos la hace sentir insegura y expuesta debido a que lleva más de tres décadas viviendo como indocumentada en Estados Unidos.

“Todos los años he hecho mis impuestos, pero desde que Donald Trump dijo que el ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) tendría acceso al IRS (Servicio de Recaudación de Impuestos), me entró la preocupación”, dice María Corina, quien tiene un negocio propio, cuya especialidad pide no revelar.

Sin embargo, dice que no declarar impuestos no es una opción para ella porque no hacerlo va en contra de su propia ética .

“Siento como si faltara a una obligación, y tampoco quiero darle pretextos a esta administración para que digan que no pagamos impuestos. Sería un error no hacer nuestra declaración de impuestos”, comenta.

En realidad, considera que a como está el clima antiinmigrante, no hay manera de sentirse seguro. “Creo que corremos el mismo riesgo de que nos deporten, hagamos o no los impuestos. Yo prefiero cumplir con mi deber como todos los años”.

Pero un consejo que esta pequeña empresaria da a todos los inmigrantes indocumentados, es que si se deciden por hacer sus impuestos, no pongan la dirección de su casa.

“En mi caso yo doy la dirección del contador que me lleva mis impuestos. Y en cualquier caso, puede ser la dirección de su preparador de impuestos”.

El 7 de abril de 2025, el IRS concluyó un memorando de entendimiento con el ICE para compartir información confidencial de los contribuyentes con el fin de facilitar los procesos de deportación.

El acuerdo establece compartir nombres, direcciones y los datos fiscales de las personas que enfrentan órdenes de deportación definitivas o que están bajo investigación penal federal, incluidas las investigaciones por no abandonar el país después de 90 días.

Este acuerdo sin precedentes representó un cambio drástico con respecto al compromiso de larga data del IRS con la privacidad de los contribuyentes. La información de los contribuyentes solía ser estrictamente confidencial, y las leyes de privacidad del IRS solo permiten compartir información con las autoridades policiales en circunstancias muy específicas y limitadas para colaborar en determinadas investigaciones penales.

Los inmigrantes indocumentados pueden hacer su declaración de impuestos, con el ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente) que es un número de procesamiento de impuestos de 9 dígitos que el IRS proporciona a las personas que necesitan una identificación de contribuyente estadounidense pero no son elegibles para un Número de Seguro Social (SSN), como ciertos extranjeros residentes/no residentes, cónyuges o dependientes.

“Mi recomendación de entrada para los inmigrantes indocumentados con un ITIN es que hablen con un abogado de inmigración para que reciban un consejo personalizado, de acuerdo a su caso”, dijo el activista Guadalupe Gómez, propietario de El Bloquecito Income Tax de la ciudad de Santa Ana, California, quien cuenta con décadas de experiencia en la preparación de impuestos.

“Mi segunda recomendación es actuar de acuerdo a lo que dice la ley, que indica que si tienen ingresos, deben hacer la declaración para pagar impuestos. Además en algún momento dado si hay oportunidad de obtener la residencia en Estados Unidos, uno de los requisitos fundamentales para calificar, es pagar impuestos”.

El líder proinmigrante recomendó hacer la declaración tributaria, pero hablar con un abogado de inmigración para discutir las implicaciones que podría traerles, según lo que estamos viviendo ahora en el país.

“Si recibiste ingresos que requieran pagar impuestos, especialmente quienes trabajan por su cuenta, es importante que los declaren para no tener problemas con el fisco”.

La Opinión contactó a la oficina de prensa del IRS para saber si tienen recomendaciones o algún mensaje para las personas que declaran sus impuestos con un número ITIN, pero no ha habido respuesta.

El American Immigration Council reveló que solo en 2023, los hogares de inmigrantes indocumentados contribuyeron con $89,800 millones en impuestos, de los cuales $55,800 millones se destinaron a impuestos federales sobre la renta y $33.900 millones a impuestos estatales y locales. Sus contribuciones fiscales ayudaron a mantener servicios y programas públicos de los que dependen millones de estadounidenses, como escuelas, sistemas de salud, infraestructura y programas sociales.

Es importante reconocer que los inmigrantes indocumentados realizan importantes contribuciones fiscales a pesar de estar excluidos de muchos beneficios financiados con estos impuestos. Por ejemplo, no son elegibles para los beneficios del Seguro Social, aunque contribuyen con miles de millones de dólares al sistema. Tampoco pueden solicitar el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), un beneficio fiscal que apoya a las familias trabajadoras de bajos ingresos.

Pero sí pueden ser elegibles para el Crédito Tributario por Hijos (CTC), si sus hijos tienen números de Seguro Social válidos.