México vs. Inglaterra: Mhoni Vidente predijo lo que sucederá en este partido

La selección mexicana tendrá un duro obstáculo en los octavos de final del Mundial de 2026. Hay muchas expectativas alrededor del partido contra Inglaterra. La reconocida astróloga y tarotista, Mhoni Vidente, ofreció su predicción con relación a este compromiso.

El conjunto inglés es el rival de mayor cartel que México enfrentará. Antes de este compromiso, El Tri consiguió importantes victorias ante Sudáfrica, Korea del Sur, República Checa y Ecuador. Ahora es el momento de enfrentar a uno de las ocho selecciones campeonas del mundo.

“Tenemos que ganar. Vamos a ganar este domingo”, así inició su predicción Mhoni Vidente sobre el resultado del partido. La astróloga cubana mostró muy poca seguridad, pero dejó un consejo a los miembros del cuerpo técnico de El Tri.

¿México le ganará a Inglaterra?… esta es la predicción de Mhoni Vidente para el partido de Octavos de Final del Mundial 2026 https://t.co/XVCZsLVBG7 — Vanguardia (@vanguardiamx) July 2, 2026

“Lo que tiene que hacer México es ensayar penales. Lo más seguro es que el domingo nos vayamos a ir a penales que queden empatados 0-0 y nos vayamos a penales y ganamos“, explicó.

En caso de que la predicción sea correcta, México completaría su quinto partido consecutivo sin recibir goles en el Mundial. La leyenda de Raúl Rangel se haría cada vez más grande en un Mundial de transición en el arco.



México en penales

La selección mexicana ha afrontado dos tandas de penales en la historia de los Mundiales. El Tri definió un partido de los cuartos de final de México 1986 y un duelo de los octavos de final de Estados Unidos 1994 por la vía de la pena máxima.

El primer antecedente fue ante Alemania Federal. Ambas selecciones se fueron a los penales después de finalizar 0-0 el tiempo reglamentario. En los penales, los europeos ganaron 1-4.

El otro antecedente fue contra la selección de Bulgaria. El partido no pasó de un empate 1-1. Desde el manchón penal, Bulgaria se llevó el triunfo 1-3. En este sentido, el récord es negativo en definiciones desde los once pasos.

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