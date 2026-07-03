Mundial 2026: resultados de ayer, 2 de julio y los partidos que podrás ver hoy, 3 de julio

El Mundial de 2026 ya tiene un pie y medio puesto en los octavos de final. Pero aún faltan tres selecciones para completar los clasificados. Ahora es el turnos de dos grandes conjuntos sudamericanos como Argentina y Colombia.

En el primer duelo de la jornada fue entre España y Austria. “La Roja” venció 3-0 al conjunto austriaco con un doblete de Mikel Oyarzabal y otro tanto de Pedro Porro. España celebró en el Estadio Los Ángeles.

El segundo duelo de la jornada tuvo como protagonistas a Portugal y Croacia. Este gran partido fue desarrollado en el Estadio Toronto. Un gol de Ivan Perisic complicó más de la cuenta al conjunto lusitano. Pero con goles de Cristiano Ronaldo de penal y Gonçalo Ramos de cabeza, Portugal concretó la remontada.

El último duelo tuvo como escenario el Estadio BC Place Vancouver. Suiza y Argelia se jugaron la clasificación a los octavos de final. El conjunto suizo se llevó el triunfo 2-0 con goles de Breel Embolo y Dan Ndoye.

Partidos del Mundial 2026 para hoy, 3 de julio

La última jornada de los dieciseisavos de final está por disputarse. El primer duelo será entre las selecciones de Australia y Egipto. Este compromiso será desarrollado en el Estadio Dallas.

El actual campeón del mundo iniciará su camino en la fase eliminatoria. Argentina se enfrentará a la selección de Cabo Verde en el Estadio Miami.

La última selección que buscará su cupo a la fase de octavos de final se debatirá en el partido entre Colombia y Ghana. El conjunto cafetero deberá reafirmar su candidatura ante una compleja selección africana. Este partido se jugará en el Estadio Kansas City.

Horarios y transmisiones de los partidos de hoy, 3 de julio

Australia vs. Egipto

Horario en Estados Unidos: 14:00 horas ET y 11:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Argentina vs. Cabo Verde

Horario en Estados Unidos: 19:00 horas ET y 13:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Colombia vs. Ghana

Horario en Estados Unidos: 21:30 horas ET y 18:30 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

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