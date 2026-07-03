Cristiano Ronaldo habla del emotivo homenaje a Diogo Jota y del próximo duelo contra España

La selección de Portugal ya piensa en su próximo desafío dentro del Mundial 2026 y Cristiano Ronaldo tiene claro el nivel del rival. Luego de vencer 2-1 a Croacia en los dieciseisavos de final, el delantero portugués aseguró que España parte como una de las principales aspirantes al título y espera un encuentro muy equilibrado.

El capitán luso, de 41 años, destacó que ambos equipos se conocen perfectamente, por lo que considera que la eliminatoria se definirá por detalles.

“Sabemos que España es candidata a ganar el Mundial. Va a ser un partido difícil, como lo serán todos a partir de ahora”, dijo Cristiano.

“Vamos a estar preparados. Ya la conocemos bien. Va a ser un partido, en mi opinión, muy disputado y vamos a ver qué va a pasar”, señaló.

Cristiano Ronaldo asegura que Portugal sabe sufrir en los momentos decisivos

El atacante, quien marcó el gol del empate desde el punto penal ante Croacia, afirmó que la capacidad para sobreponerse a la adversidad será clave para seguir avanzando en la Copa del Mundo.

“Nuestro objetivo era pasar, pensar partido a partido y ver qué va a pasar”, afirmó.

Sobre los momentos de mayor presión, el portugués aseguró sentirse preparado para responder cuando el equipo más lo necesita: “Me siento bien. Equilibrado físicamente”.

Más adelante, explicó cómo vivió el desarrollo del encuentro y la reacción de Portugal tras comenzar abajo en el marcador.

“Como capitán, he vivido momentos así. Dije que teníamos que saber sufrir. Para ganar una competición de esta magnitud, tenemos que saber sufrir. Hoy ha pasado. Creo que fue un partido bastante interesante para los espectadores. Controlamos bastante bien la primera parte. En la segunda, el partido fue un poco caótico, pero es normal. Así es el fútbol. Marcaron y nos pusimos un poco nerviosos”.

“Pero entonces llegó el momento de liberación cuando marcamos el penalti. A partir de ahí, el partido fue más fácil. Después tuvimos un poco más de dificultad, pero así es la competición. Tenemos que estar preparados. Y seguir adelante”.

El emotivo homenaje de Portugal a Diogo Jota

Al finalizar el encuentro, Cristiano Ronaldo y toda la selección de Portugal rindieron homenaje a Diogo Jota, fallecido el 3 de julio de 2025 en un accidente automovilístico junto a su hermano André.

EMOCIONANTE



Cristiano Ronaldo com a camisa 21 em homenagem a Diogo Jota



Amanhã fará exatamente 1 ano que Jota morreu



Cristiano visivelmente abalado pic.twitter.com/G5TBYc7rLk — ABSOLUTE CR7 (@AbsoluteGOATBR) July 3, 2026

El delantero explicó que la victoria tuvo un significado especial para todo el grupo.

“Es un día especial porque, como saben, nuestro Jota está ahí arriba iluminándonos. Es un momento especial. Todos sentimos su presencia con nosotros, y tenía todo el sentido ganar hoy para honrarlo de la mejor manera posible”.

Vencemos por nós, pelo Diogo e por Portugal!!! VAMOS!!!! pic.twitter.com/pOOm7XRlCY — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 3, 2026

Cristiano Ronaldo dedica palabras de respeto a Luka Modric

Además del triunfo, el portugués fue cuestionado sobre Luka Modric, quien pudo disputar sus últimos minutos en un Mundial con la selección croata.

El atacante recordó su etapa junto al mediocampista en el Real Madrid y destacó la trayectoria del croata.

“Sí, me despedí. Es una leyenda del fútbol, ​​y lo sigue siendo. Tenemos casi la misma edad, yo soy un año mayor que él. Es una leyenda. Le tengo mucho respeto a Modric por lo que hizo en el fútbol y por lo que sigue haciendo”.

????? ¡EL ABRAZO DEL FIN DE UNA ERA! ???



¡Se vale llorar! Tras la victoria de Portugal, Cristiano Ronaldo fue a buscar a Luka Modri? en un abrazo lleno de respeto y nostalgia, en el que sería el último partido del "Cruyff de los Balcanes" con Croacia. ??



¿Qué significa? pic.twitter.com/XLHtvgDAOY — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 3, 2026

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