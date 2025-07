“México va bien”: Jared Borgetti ve venir cosas positivas para la selección

Hace poco más de 23 años, el mundo del fútbol se maravilló con el jugador mexicano del apellido italiano: Jared Borgetti. El hombre nacido en Culiacán, quien anotó arriba de 300 goles como profesional, aún saborea la anotación que se inventó contra Italia, nada menos, en la Copa del Mundo de 2002.

“Ahí quedó para la historia, para la gente”, dijo Jared Borgetti en una entrevista con La Opinión. “La gente lo sigue viviendo todavía intensamente y me sigue felicitando por ese gol después de 23 años”.

Y cómo no. Ese gol fue una pincelada, una obra de arte futbolística, un sueño hecho realidad.

Corría el minuto 34 del partido de fase de grupos entre México e Italia en Oita, Japón. Tras casi 20 pases consecutivos del equipo mexicano, Cuauhtémoc Blanco lanzó un pase alto al área y entonces apareció Borgetti, un excelso rematador de cabeza.

El espigado delantero se adelantó al legendario Paolo Maldini y, con un giro de cabeza absolutamente genial, puso la pelota pegada al poste para dejar viendo visiones al portero Gianluigi Buffon, otro monstruo del balompié. México 1, Italia 0.

Momento cumbre de la gran carrera de Jared Borgetti al anotar un gol espectacular contra Italia en partido de la Copa del Mundo de 2002 en Oita, Japón. Crédito: Kevork Djansezian | AP

Borgetti relató acerca de esa jugada del 13 de junio de 2002 (el partido acabó 1-1) que cuando vio a Cuauhtémoc Blanco con la pelota, supo lo que debía de hacer dentro del área italiana.

“Él siempre tenía esa idea más de poner pases a gol, no tanto pases a los costados, y cuando lo veo que tiene esa posibilidad, yo me muevo y me pone el balón justamente donde yo se lo pido. Y ya en el trayecto, decido hacer eso porque no me quedaba otra forma de poder rematar a gol”, detalló Borgetti, quien dice que la jugada le salió tal y como se la imaginó.



Confesión de Buffon a Borgetti

Recientemente hubo una noticia que circuló mucho en los medios de comunicación. Gianluigi Buffon, el gran arquero italiano que está catalogado entre los más grande de la historia, declaró que ese gol de Borgetti era uno de los dos más bonitos que recibió en su carrera.

El otro fue la chilena de Cristiano Ronaldo en un partido de Champions League entre Juventus y Real Madrid en 2018. “Son los únicos dos goles que me anotaron durante mi carrera y no entendí lo que estaba pasando”, admitió Buffon.

Borgetti ya lo sabía. El propio Buffon se lo dijo.

Jared Borgetti durante un partido de leyendas realizado en 2024 en Monterrey. Durante el encuentro, el legendario portero italiano Gianluigi Buffon le hizo una confesión al mexicano. Crédito: Imago7

“Eso me lo comentó cuando nos vimos en un partido de leyendas en Monterrey (2024) y la verdad qué te digo, privilegiado de que lo recuerde”, recordó Borgetti. “Porque bueno, a un portero le meten cualquier cantidad de goles en su carrera. Pero que sí tengas presente en la memoria lo que sucedió en ciertos goles y que no supo qué hacer, imagínate”.

Borgetti hizo muchos goles espectaculares en su carrera, pero el del juego contra Italia tiene un lugar muy especial.

“El más importante sin lugar a dudas, el de más trascendencia, el de más relevancia”, afirmó. “¿El más difícil? Puede ser que sí porque es un gol inusual, un gol que no siempre lo ves. No es una jugada futbolera, no es una jugada que comúnmente se ve”.

Jared Borgetti recordó el gol más importante de su carrera y opinó sobre la selección mexicana de Javier Aguirre rumbo al Mundial de 2026 en una charla con La Opinión. Crédito: Toyota | Cortesía

Borgetti sobre el Tricolor: “Ciertos jugadores están bien”

A un año de la Copa del Mundo de la que México será anfitrión igual que Estados Unidos y Canadá, el equipo tricolor viene de resultados más bien malos en años recientes y persisten las dudas sobre las verdaderas capacidades de la escuadra mexicana. La Copa Oro 2025 es su último torneo oficial antes del Mundial.

Jared Borgetti se siente optimista respecto a la selección, pero obviamente sabe que hay mucho trabajo por hacer para Javier Aguirre de cara al Mundial.

“Yo creo que México va bien. Va caminando tranquilo. Poco a poco ha ido mejorando más en la parte de táctica. En la parte de funcionamiento creo que va bien”, opinó Borgetti, quien con 46 goles fue por mucho tiempo el líder anotador de la selección antes de ser rebasado por Javier “Chicharito” Hernández.

“Le ha costado a Javier encontrar un cuadro titular, pero creo que también le va ayudar mucho que ciertos jugadores están bien, tienen buen nivel, y cuando tienes jugadores que están en buen nivel pues se te facilitan mucho más las cosas. Así es que yo creo que México, si sigue sobre esa línea, seguramente llegará bien preparado para la Copa“.

La prolífica carrera de Jared Borgetti fue premiada con su ingreso en 2016 al Salón de la Fama del Fútbol Internacional que se encuentra en Pachuca, México. Crédito: Imago7

Recuerdos de la Copa Oro: victoria sobre Brasil

El gol a Italia fue la más grande joya para Borgetti. En cuanto a la Copa Oro, el hombre de 51 años no menciona un gol favorito, pero sí un momento: el triunfo que obtuvo como parte de la selección mexicana en contra de Brasil en la final de 2003.

“Ganarla en casa con un Estadio Azteca repleto, imagínate, cuando todavía le cabían más de 100,000 (espectadores), fue impresionante”, recordó Borgetti de aquel triunfo de 1-0 con gol de Daniel Osorno anotado en tiempos extra.

La Verdeamarela, que participó como invitada igual que Colombia, ya se había enfrentado al Tricolor en la fase de grupos y tampoco ahí pudo con México, que ganó por la mínima con anotación de Borgetti en el Azteca.

Esos recuerdos de triunfos ante estadios llenos invita a Jared Borgetti a valorar al aficionado mexicano. Así los describe él en la charla realizada en Los Ángeles en plenos días adversos para la comunidad inmigrante por las redadas del gobierno federal, lo cual no impidió una gran asistencia de fans para un partido del Tri.

“Yo creo que el aficionado mexicano, sobre todo el que vive en Estados Unidos, pues (es) como una parte de México aquí“, dijo el siempre sobrio y amable sinaloense.

“Es como sentirse que estás en un estadio en México, que estás viviendo la vida de México y ellos como que buscan ese momento para entrar (en) la nostalgia e imaginarse que están en su país viviendo lo que en su país se disfruta tanto que es el fútbol”.

Sigue leyendo:

– Para Bora Milutinovic, Vasco Aguirre es el indicado para conducir al equipo mexicano

– Gilberto Mora, de tan solo 16 años, hizo historia al debutar con la selección de México

– Javier Aguirre busca celebrar con triunfo los 24 años desde su debut como DT de México