El Vasco Aguirre busca festejar 24 años de su debut en el Tricolor con victoria vs. Honduras

Javier Aguirre no quiere que el festejo de su aniversario número 24 de que asumió por primera ocasión la dirección técnica de la selección de México sea negativo y por esa razón, aunque respeta el nivel de Honduras, asegura que el Tricolor avanzará a la final de la Copa Oro.

De esta forma, en la conferencia de prensa en el umbral del duelo de semifinal del evento de selecciones de la CONCACAF, el estratega del cuadro nacional mexicano quiso englobar lo que ha visto en estos 24 años desde que asumió por primera ocasión la responsabilidad de este cargo en 2001 y aseguró que el crecimiento en el representativo azteca es evidente.

Así recuerda el Vasco Aguirre su debut con la Selección Mexicana, a 24 años 🇲🇽⚽



Fue en un partido contra Estados Unidos en el Estadio Azteca 🏟️



“Indudablemente, ha habido un crecimiento, uno que es muy notorio es el físico, los ves hoy y son atletas. Para empezar, en nuestra época, hace 24 años, no se entrenaba con tanta precisión y no se cuidaba tanto el detalle como hoy, tenemos un staff de 30 personas, físicamente es notable como estos cuates tienen nutriólogo, coach mental, el GPS que en aquella época no existía, siete fisioterapeutas, hace 24 años apenas, es cierto es que en ese aspecto hay un crecimiento bestial”.

El Vasco también dijo que: “En el aspecto de mentalidad, también. Yo recuerdo que en el año 1984 fuimos a jugar un amistoso con Bora (Milutinovic) a Italia e íbamos perdiendo desde la vestimenta, no había manera de que lo igualáramos, también de repente había jugadores que tenían un rendimiento de locales y otro de visitantes, y hoy en día les da igual jugar en cualquier parte del mundo, contra cualquier rival, y juegan con las mismas ganas de ganar”, destacó Aguirre frente a los reporteros presentes en la conferencia previa al duelo vs. Honduras.

¿Cuál es el avance de la Selección Mexicana a 11 meses de la llegada de Javier Aguirre? 🤔

Así lo explicó el Vasco 🇲🇽⚽



Cuidado con las tarjetas en la Copa Oro

Aguirre también restó importancia al cuidado que deben tener los jugadores de la selección de México sobre el manejo de las tarjetas en los dos juegos que resten de la Copa Oro, porque cualquier expulsión o dos tarjetas amarillas los dejarían fuera del primer juego del Mundial 2026.

“Ninguno porque nadie está seguro para el Mundial, esa es otra historia, igual no llega ninguno de estos al Mundial, lo único que sí dije desde el minuto uno y hasta hoy es que la gente se sienta representada y orgullosa de su Selección Nacional”, comentó.

Sin menospreciar a Honduras

Respecto a su rival en turno, Honduras, el técnico de México destacó que hay un respeto por sus rivales en turno, sobre todo después de la fortaleza que tuvieron para sobreponerse de la goleada 6-0 que les propinó Canadá en la primera fase.

“El respeto y reconocimiento a la Selección hondureña que se repuso después de un inicio bastante raro, y luego gana los tres partidos siguientes para estar merecidamente en Semifinales. Me encontré al profe (Reinaldo) Rueda y lo felicité porque uno aprende desde las derrotas, se va fortaleciendo en ello, y no es fácil que te vapuleen de esa manera y te levantes y vas y le ganas a El Salvador y luego a Curazao y otra vez estás con Panamá, ahí radica mi respeto al profesor y a sus jugadores”.



Para finalizar destacó que: “Los dos partidos que jugamos contra Honduras fueron bastante interesantes, de visitante y local, ahora en cancha neutral, y buscaremos en el campo que salga todo bien y podamos jugar bien al futbol, encontrarnos futbolísticamente y tener continuidad en el juego, que a veces nos dispersamos un poco”, concluyó.

Aguirre se “burló” de la goleada a la prensa

Como colofón de la conferencia previa al juego vs. Honduras, el técnico de México no quiso dejar pasar el momento para mandarle mensaje a los reporteros que fueron goleados por el cuerpo técnico del Tricolor y espera que pronto haya revancha de parte de los comunicadores.

¡No perdona el Vasco! 😅



