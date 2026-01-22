Julián Quiñones sigue echando lumbre en Arabia y no deja de alzar la mano para el Tricolor

Julián Quiñones mantiene un nivel futbolístico que le está complicando la existencia al técnico de la selección de México Javier Aguirre para dejarlo fuera de la lista mundialista, al sumar su sexto partido consecutivo anotando que le permitió colocarse a un solo gol detrás del portugués Cristiano Ronaldo

Quiñones demostró que es uno de los jugadores elegibles para el Tricolor que mantiene un gran nivel y lo demostró al anotar un doblete en la victoria del Al-Qadisiya sobre el Al Ittihad donde presta sus servicios el francés Karim Benzema y que terminó con victoria 2-1 del delantero naturalizado mexicano.

El exartillero del Atlas y América anotó sus goles a los minutos 37 y 59, demostrando que su mano sigue en alto para buscar un sitio en la lista final de la selección de México para el Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

En el primer gol Quiñones tomó el balón desde medio campo y abrió para la banda izquierda y de inmediato se metió al área donde el nacionalizado mexicano recibió un gran centro raso y remató de primera intención al minuto 37, para dar el empate a Al-Qadisiya.

Después Julián anotó el segundo tanto de su equipo para la victoria parcial cuando Mohammed Aboulshamat hizo una gran jugada individual y, después de un pase entre líneas, dejó solo a Julián para el 2-1 para su equipo.

Julián Quiñones cuenta actualmente con 15 goles, colocándose a uno del astro portugués Cristiano Ronaldo, que es líder de la competencia con 16 tantos, en donde el mexicano ha logrado esta cantidad de goles en 17 encuentros.

La victoria fue el premio al esfuerzo de los jugadores de Al-Qadisiya, que en los primeros minutos tuvieron momentos complicados, sobre todo después de que el Al Ittihad, equipo de Karim Benzema, abrió el marcador gracias a un tanto del Balón de Oro francés al minuto 29.

La anotación de Karim Benzema fue a través de una pena máxima cuando con un disparo venció a Koen Casteels que adivinó la trayectoria del disparo, pero no fue suficiente para detener dicho balazo, que fue el único tanto para “The Tigers”.

Pero después de la mano de Quiñones el cuadro de Al-Qadisiya reaccionaron para lograr el empate al minuto 37 y después reafirmó su gran momento con el segundo gol para remontar el marcador que a la postre le dio el triunfo 2-1.

Seguir leyendo:

– Julián Quiñones podría dejar Arabia Saudita a meses del Mundial de 2026

– Julián Quiñones no deja de alzar la mano para el Mundial 2026

– Julián Quiñones podría abandonar el fútbol de Arabia Saudita





