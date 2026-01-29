Alexis Vega y el sacrificio que iba a hacer para no salir de Chivas

Hay amores que matan y el de Alexis Vega por las Chivas fue tan grande que para no salir del popular “Rebaño Sagrado” estuvo dispuesto a hacer el sacrificio de aceptar una rebaja salarial, pero al ser negociado al Toluca, esa iniciativa ahora es un simple recuerdo que revivió en entrevista para ESPN.

Vega llegó a Guadalajara con la intención de potenciar su imagen y trayectoria, pero el destino le tenía preparado otros planes, pues su talento y su juventud no pudieron vencer a sus deseos de divertirse como cualquier jovenzuelo con poder económico que lo llevaron a sufrir altibajos de juego, lesiones y distracciones extra cancha que lo etiquetaron como un jugador rebelde e indisciplinado.

Así lo confesó en la entrevista con ESPN de que su salida del Guadalajara no fue una decisión propia, sino el resultado de un “no” rotundo por parte de la directiva que le provocaron vivir meses muy complicados como jugador y que le hicieron pensar en decisiones desesperadas, inclusive la de bajarse su salario para demostrarle compromiso a la directiva del Guadalajara y las ganas de enmendar sus errores, pero la negativa fue total.

“Viví momentos muy tristes en mi última etapa en Chivas. Yo estaba dispuesto a quedarme con una reducción de salario… quería hacer todo para poder quedarme, pero no me dieron la oportunidad”, dijo Vega con una aparente mueca de nostalgia.

Pero dicen que después de la tormenta viene la calma y el renacer de las cosas como pasó con Alexis Vega al llegar al Toluca y convertirse en el líder moral del equipo dirigido por el argentino Antonio Mohamed que ha logrado un bicampeonato histórico.

Se le insistió en esos momentos desagradables y Vega reconoció que los errores fueron su principal obstáculo con Chivas: “Pero siempre hubo la intención de redimir mi imagen y por eso propuse bajarme mi salario, creo que no había mejor intención de quedarme, pero no fue posible”.

Como se recordará, Chivas al final le cerró la puerta debido a toda la presión externa que se generó por las acciones disciplinarias de Alexis Vega y de Cristian “Chicote” Calderón, que fueron reportados por violar el código interno del Guadalajara cuando se encontraban en Toluca.

El golpe familiar

Lo más complicado que vivió Alexis Vega no fue en el aspecto deportivo o personal, sino en el familiar, ya que su hija en un lapso de tres meses vivió despedidas constantes y al comunicarle que dejarían Guadalajara fue uno de los momentos más dolorosos como padre, sobre todo por los afectos que se generan en la infancia en escuelas y grupos de amigos.

“Mi hija era superfeliz ahí… cuando le dije que nos íbamos a otra ciudad fue cuando sentí ese sentimiento de saber que es decisión mía, pero que ya pienso más en mi familia”, destacó el jugador, que ha dejado atrás toda esa cascada de emociones y se ha enfocado en triunfar con el Toluca.

Ahora el destino lo ha colocado en una posición privilegiada y aunque en estos momentos vive momentos de incertidumbre por el procedimiento quirúrgico al que se sometió para corregir las molestias en una rodilla después de vivir la gloria de anotar los penaltis que le dieron el bicampeonato al Toluca.

Así, los duros golpes que le ha dado la vida por sus propios errores le permitieron construir una armadura que lo tiene listo para seguir peleando por un sitio en la lista mundialista de la selección de México, donde espera aparecer ya completamente recuperado.

