El “Loco” Abreu saca la cara por Memo Ochoa y pide que México lo valore

Sebastián “Loco” Abreu salió a dar la cara por el portero de la selección de México, Guillermo Ochoa, quien al ser llamado por el técnico nacional Javier Aguirre para los duelos contra Portugal y Bélgica de la fecha FIFA, ha vuelto a encender la polémica de si debe ser convocado para el Mundial 2026.

Abreu, con su peculiar y polémico estilo de decir las cosas sin cortapisas, expuso que es inconcebible que en México se cuestione a Ochoa en lugar de valorar su carrera, su trayectoria, considerándolo una biblioteca humana del fútbol y un ejemplo de profesionalismo para presumir a nivel internacional.

El técnico de los Xolos, por esa razón, no tuvo empacho en destacar la carrera de Memo y sobre todo su permanencia en un nivel de la élite futbolística, cuya experiencia no se compra en botica y que debería ser aprovechada por los mexicanos en lugar de cuestionarlo o denostar sus logros.

“Es continuidad y va a cumplir un récord y deberían disfrutarlo los mexicanos, pero veo que no disfrutan de las cosas lindas a veces los mexicanos. Viene o no viene Cristiano Ronaldo, pero tienen a uno que va a ser un récord mundial; por eso digo, valórenlo”, precisó el estratega charrúa.

El “Loco” dijo también que es inconcebible que en un momento en que Ochoa está a punto de imponer una marca y ser un ejemplo mundial con seis mundiales, haya gente que salga a cuestionar esta posibilidad y a criticar al Vasco Aguirre por seguir convocándolo, pero sobre todo tenerlo en mente para llevarlo al Mundial.

Sebastián Abreu dijo que en la historia del fútbol Memo Ochoa está al nivel de Messi, por lo cual lanzó la siguiente crítica en el sentido de que en otros países estarían presumiendo la opción de que uno de sus jugadores pueda asistir a su sexto mundial.

“Aprovechen que Memo va a recorrer el mundo, va a pasar el tiempo y van a decir Messi y Ochoa, mexicano, de ley, de taco, de aquí es nuestro; qué mejor que eso, es un logro tan importante, un récord mundialista.

La figura de Ochoa genera un debate constante. Por un lado, está su impresionante recorrido: múltiples Copas del Mundo, títulos de Copa Oro y una carrera en Europa que lo consolidó como uno de los porteros más reconocidos de México.

¡¡NO LO VALORAMOS!! 🇲🇽❌



Sebastián Abreu mencionó que los mexicanos deberían disfrutar del récord que podría alcanzar Guillermo Ochoa con su sexta Copa del Mundo. 🇲🇽🧤



🗣️ “Va a pasar el tiempo y van a decir: 'Messi y Ochoa'. Ver que el Vasco levanta la bandera para decir 'tiene… pic.twitter.com/D4xZVJLhSp — MedioTiempo (@mediotiempo) March 27, 2026

“Más allá de que fue compañero mío, en sus inicios, y ver que vas a tener esa oportunidad y ver que el Vasco, como el mexicano que es, levanta la bandera para decir que tiene condiciones. Y aparte va a ser récord mundial y qué bueno que sea mexicano”, dijo Sebastián Abreu, uno de los extranjeros más cotizados que haya llegado al fútbol de México.

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