David Benavídez suena como rival inmediato para Fury

El escenario del boxeo en la división de los pesos pesados presenta alternativas ante la eventual suspensión del pleito entre Tyson Fury y Anthony Joshua.

En ese contexto, David Benavídez surgió como la opción principal para tomar la fecha del 11 de diciembre si la negociación inicial no llega a concretarse.

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En declaraciones concedidas al medio especializado Source of Boxing, Tyson Fury reconoció que la posibilidad de subir al cuadrilátero contra Joshua descendió a niveles mínimos. Ante este panorama, el peleador británico señaló que los organizadores iniciaron la búsqueda de sustitutos en el mercado y colocaron la atención en David Benavídez para encabezar la función programada.

Sobre el nivel técnico del oponente de reemplazo, Fury profundizó en las diferencias entre ambos contendientes. “Creo que hay un uno por ciento de posibilidades. Ya escuché anoche que estaban tratando de encontrar un reemplazo entre todos los grandes nombres, como David Benavídez”, declaró el pugilista ante los micrófonos de Source of Boxing.

Another possibility: Tyson Fury-David Benavidez. — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) September 25, 2026

En el mismo testimonio, el deportista valoró las capacidades del atleta de origen mexicano por encima de las de su compatriota. “Sería una pelea increíble, pero lo único es que David Benavídez es una pelea cuatro o cinco veces más difícil que Joshua. La tomaría porque eso es lo que hago. Nunca piensen que Joshua es un combate más difícil que David Benavídez. Benavídez noquea a Joshua en unos tres rounds”, afirmó el competidor británico.

Conflictos de promoción en la cartelera de Cardiff

El combate entre Fury y Joshua mantenía como sede original el Principality Stadium en la ciudad de Cardiff. Sin embargo, las diferencias entre los equipos de trabajo aumentaron tras la aparición del ejecutivo Dana White y la empresa Zuffa en los materiales promocionales distribuidos por la plataforma Netflix y la revista The Ring.

El promotor Eddie Hearn argumentó que las cláusulas contractuales de Joshua prohíben la intervención operativa de TKO o sus empresas filiales en la organización del espectáculo. Esta postura provocó la reacción de Fury, quien responsabilizó a la contraparte por poner en riesgo la cartelera a través de disputas por los derechos de representación.

? ANTHONY JOSHUA COULD BE REPLACED BY DAVID BENAVIDEZ



Mike Coppinger has reportedly suggested David Benavidez could step in to replace Anthony Joshua against Tyson Fury, with December 11 at Principality Stadium, Cardiff, remaining the proposed date and venue.



Shane Fury has? pic.twitter.com/cxzrnDuFXi — Boxing King Media (@boxingkingmedia) September 25, 2026

El presente deportivo de Benavídez

Por su parte, David Benavídez registra actividad reciente dentro de la categoría del peso crucero. En el mes de mayo, el pugilista derrotó a Gilberto “Zurdo” Ramírez para adjudicarse los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo.

En la planificación de su calendario deportivo, David Benavídez tiene programada una pelea de unificación para el mes de diciembre frente al polaco Michał Cieślak, monarca del Consejo Mundial de Boxeo. Pese a este compromiso previo en la agenda, la posibilidad de asumir el cruce contra Fury se mantiene bajo análisis en las mesas de negociación.

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