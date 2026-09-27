Takuma Inoue sacó la raza para retener el título ante Tenshin Nasukawa

El boxeador japonés Takuma Inoue mantuvo su condición de campeón mundial al derrotar a Tenshin Nasukawa en el Toyota Arena de Tokio, Japón.

A pesar de sufrir una caída en el transcurso del pleito, el pugilista completó la distancia de los doce asaltos y se llevó el triunfo mediante las tarjetas de los tres jueces.

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Los oficiales Nathan Palmer y Juan Carlos Pelayo entregaron una puntuación de 116-111, mientras que David Sutherland registró un 114-113 en su planilla.

REPEAT ?



Takuma Inoue survives a knockdown to retain his WBC bantamweight title with a unanimous decision victory over Tenshin Nasukawa in their rematch ?? pic.twitter.com/dbcZwQTLUH — Ring Magazine (@ringmagazine) September 27, 2026

Con este resultado, Takuma Inoue colocó su registro profesional en 23 victorias y dos derrotas, mientras que su oponente quedó con un balance de ocho triunfos y dos reveses.

En los capítulos iniciales, el trámite del combate mostró un intercambio constante a corta distancia. El árbitro Michael Griffin determinó en el segundo episodio que un contacto de piernas no constituía un derribo reglamentario. Posteriormente, Takuma Inoue utilizó el jab para marcar la distancia frente al estilo zurdo de su rival y conectar combinaciones sobre la zona del rostro.

A calm and skillful display from Takuma Inoue ?#InoueNasukawa2 ?? pic.twitter.com/6gvZ7Fkq9z — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 27, 2026

La caída y la recuperación en la segunda mitad

En el séptimo asalto, un gancho de izquierda de Nasukawa envió a la lona al monarca defensor. Tras la cuenta del réferi, Takuma Inoue retrocedió hacia las cuerdas para asimilar la ofensiva y superar la presión de su adversario hasta el cierre del episodio.

A partir del octavo round, el pugilista recuperó el control de las acciones desde la media distancia. Sobre la preparación previa al combate, la revista The Ring citó las palabras de su hermano Naoya Inoue, quien destacó el trabajo técnico realizado durante el campamento de entrenamiento para afrontar este compromiso en el escenario internacional.

¡LAS EMOCIONES A FLOR DE PIEL! Así se fue Tenshin Nasukawa tras perder por decisión unánime ante Takuma Inoue por el Título Mundial de Peso Gallos de la WBC. ?



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