Falleció boxeador mexicano tras estar en coma por un brutal nocaut

El boxeo mexicano se encuentra de luto, tras registrar el deceso de un pugilista este viernes. Se trata del púgil Arturo Lobito Torres, quien perdió la vida luego de permanecer casi una semana en coma inducido como consecuencia de las lesiones sufridas en un combate disputado en la ciudad de Mexicali.

La pelea se llevó a cabo el pasado 19 de septiembre en las instalaciones del Parque Vicente Guerrero en Baja California. Durante el encuentro, el Lobito Torres enfrentó a Gilberto “Torito” García, quien mantuvo el control de las acciones ofensivas a lo largo de los distintos asaltos programados.

El desenlace del pleito ocurrió en el séptimo episodio de la contienda. La esquina del Lobito Torres decidió arrojar la toalla al cuadrilátero para frenar el castigo que recibía su peleador. El árbitro detuvo el reloj, pero instantes después el pugilista se desvaneció sobre la lona, lo que generó el ingreso de los equipos de auxilio.

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El mexicano, falleció a los 26 años tras permanecer en coma inducido por un coágulo cerebral sufrido al término de una peleahttps://t.co/yuFegEhbpz pic.twitter.com/B43hMXwTJH — Último Minuto (@ultimominuto24) September 26, 2026

Atención médica e intervención quirúrgica

El deportista fue trasladado de urgencia al Hospital General de Mexicali para recibir evaluación especializada. En el recinto, los médicos detectaron un coágulo cerebral que obligó a realizar una cirugía de emergencia para intentar estabilizar las funciones vitales y la salud general del Lobito Torres.

Los reportes iniciales indicaron que el pugilista superó las primeras horas tras la operación y permanecía bajo observación estricta para evitar cualquier esfuerzo físico. Sin embargo, su estado clínico presentó complicaciones y, tras seis días en coma inducido, el organismo del atleta dejó de responder a los tratamientos.

La empresa promotora encargada del evento confirmó la noticia del deceso mediante un comunicado en sus plataformas digitales. A través de las redes sociales, Cachanilla Promotion emitió un mensaje institucional para notificar a la afición sobre la partida física del Lobito Torres y expresar condolencias.

“La empresa Cachanilla Promotion y su director Edgar Mendoza, se unen a la pena que embarga a la familia Torres, por el sensible fallecimiento del boxeador Arturo Torres”, detalló el texto publicado por la compañía, el cual cerró con la frase: “Dios lo reciba en su santa gloria”.

Trayectoria en el ensogado profesional

La carrera de este exponente de los ensogados inició de forma oficial en noviembre del año 2018. En su pelea de debut, logró salir con el brazo en alto al conseguir un triunfo por decisión mayoritaria frente a Juan Antonio Rivera tras completar cuatro asaltos de acción.

A lo largo de su paso por el profesionalismo, el pugilista mexicano logró estructurar un registro oficial de 15 victorias, seis derrotas y tres empates. De la totalidad de sus combates ganados, seis de ellos terminaron antes del límite reglamentario por la vía del nocaut.

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