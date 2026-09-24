El Pantera Nery cumple suspensión en Japón y peleará en territorio mexicano

El pugilista Luis Pantera Nery, sostendrá su siguiente compromiso profesional dentro de las fronteras de México.

Esta determinación de la promotora obedece a una sanción disciplinaria impuesta por las autoridades deportivas de Japón, la cual le impide presentarse en los escenarios de la nación asiática durante los meses restantes del presente calendario competitivo.

La medida restrictiva se originó a partir de los sucesos registrados el pasado 6 de junio, fecha en la que el peleador tijuanense se enfrentó al filipino John Riel Casimero. Durante la ceremonia de pesaje previa al combate, el atleta mexicano excedió el límite de su división por tres libras, para luego ceder el resultado sobre el cuadrilátero mediante un nocaut técnico en el cuarto episodio tras visitar la lona en seis ocasiones.

Actualmente, Pantera Nery mantiene un acuerdo contractual con la empresa promotora 3150Fight, dirigida por Koki Kameda, el cual estipula la realización de cinco pleitos en territorio asiático. Ante la inhabilitación temporal en suelo japonés, su equipo de representación gestionó un aval para mantener la actividad del peleador. Guillermo Brito, director operativo de la promotora Zanfer, explicó la situación legal del deportista: “Tiene una suspensión hasta finales de año, pero puede regresar a Japón sin problema en los próximos meses. Estamos próximamente para anunciar una pelea que haremos en México. Tenemos una dispensa para poder hacer una pelea en México, ahorita no puede pelear en Japón”.

El impacto del resultado adverso y el futuro inmediato

La caída frente al pugilista filipino representó un tropiezo estadístico imprevisto dentro de la planificación de la esquina mexicana. A más de tres meses de aquel resultado, la promotora evalúa los siguientes pasos para encauzar la trayectoria del exmonarca mundial. En sus declaraciones, Guillermo Brito analizó el comportamiento del boxeador y el peso de la derrota: “El tema de Luis siempre es complicado, es un buen muchacho, sin embargo, tiene algunas actitudes que a veces no le benefician mucho. Creo que la derrota fue muy dolorosa, realmente no pensamos que fuera a sufrir la contra Casimero, pero es parte del boxeo, hay muchos imponderables”.

Esta resolución administrativa constituye la segunda penalización que Pantera Nery afronta ante las comisiones de boxeo niponas. Su historial registra una suspensión indefinida dictaminada en marzo de 2018, luego de no cumplir con el peso reglamentario antes de su enfrentamiento contra Shinsuke Yamanaka. Dicho castigo fue levantado de manera reciente, lo que le permitió desafiar al campeón indiscutido Naoya Inoue, duelo donde logró derribar al japonés en el primer asalto antes de ceder el resultado definitivo en el sexto round.

Mientras cumple con el periodo de inactividad obligatoria en Asia, Pantera Nery continúa sus trabajos de gimnasio con la finalidad de asegurar una nueva oportunidad por un título del mundo. La delegación del peleador afina los detalles organizativos para confirmar en los próximos días la fecha exacta y la sede del combate que marcará su retorno formal a los encordados mexicanos.

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