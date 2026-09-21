Canelo Álvarez confiado en que destronará a Mbilli

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez regresará al cuadrilátero el próximo 31 de octubre para enfrentarse al pugilista francocamerunés Christian Mbilli. El combate se llevará a cabo en Riad, Arabia Saudita, donde estará en disputa el campeonato de peso supermediano avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cetro que actualmente se encuentra en poder del peleador africano.

Ambos contendientes llegarán a este compromiso tras registrar más de un año de inactividad oficial, luego de compartir la misma cartelera en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

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En aquella jornada, Canelo Álvarez cedió su condición de monarca ante Terence Crawford por decisión unánime, mientras que su próximo oponente registró un empate frente a Lester Martínez.

La evaluación técnica sobre el estilo del rival

Durante el programa promocional Face Off producido por la plataforma DAZN, el atleta tapatío analizó el desempeño reciente del campeón defensor y marcó distancias respecto al nivel de oposición que representa. En sus declaraciones concedidas al espacio televisivo, el pugilista jalisciense cuestionó la técnica mostrada por el monarca en su última presentación.

“No hay manera de que pueda pelear así contra mí porque no soy Martínez. Recibieron y lanzaron golpes como locos, y son fuertes, por supuesto. Pero eso no es boxeo”, sentenció el retador mexicano. Asimismo, añadió que le resulta conveniente la tendencia frontal de su contrincante debido a que eso genera mayor volumen de acción sobre el tapiz, asegurando que es el estilo ideal para desarrollar su estrategia.

El objetivo de resolver la contienda por la vía rápida

El enfrentamiento en territorio saudí plantea un escenario de exigencia para Canelo Álvarez, quien no registra una victoria por la vía del nocaut técnico desde noviembre de 2021 frente a Caleb Plant. De extenderse este pleito hasta la lectura de las tarjetas, representaría la octava contienda consecutiva del mexicano que requiere el veredicto oficial de los jueces tras completar los 12 asaltos reglamentarios.

No obstante, el peleador descarta un declive en sus capacidades físicas y asegura tener los recursos necesarios para finalizar el choque antes del límite. Al ser cuestionado en la misma transmisión sobre su rendimiento actual, Canelo Álvarez respondió de forma directa garantizando que despojará a su rival del cinturón. “Voy a estar muy bien. Voy a estar listo. Puedo lastimarlo y detenerlo. No podría vencerme ni aunque tuviera 50 o 60 años. No puede vencerme en esta vida”, expuso ante las cámaras de DAZN.

Para finalizar su intervención mediática, el deportista mexicano explicó el motivo principal detrás de la selección de este combate en específico. Canelo Álvarez ratificó que su objetivo primordial es medirse ante los portadores vigentes de las fajas mundiales. “Es un campeón. Por eso lo elegí: quiero pelear contra campeones. No sé si tiene la capacidad para manejar la situación, pero ya veremos”, concluyó el retador, dejando preparado el terreno para la función que será distribuida internacionalmente bajo el formato de pago por evento.

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