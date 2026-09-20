Pitbull Cruz saca a relucir su clase y noquea a Néstor Bravo en San Diego

El boxeador mexicano Isaac Pitbull Cruz resolvió por la vía rápida su compromiso frente al puertorriqueño Néstor Bravo durante la velada celebrada la noche del sábado en las instalaciones del Pechanga Arena de San Diego.

Con un certero gancho de izquierda en el sexto episodio, el pugilista capitalino retuvo el campeonato interino de peso súper ligero avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), superando un enfrentamiento caracterizado por las constantes infracciones de su rival.

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El choque internacional representaba el retorno del monarca mexicano tras registrar un empate por decisión mayoritaria frente a Lamont Roach en diciembre del año anterior. Por su parte, el retador caribeño llegaba a este compromiso antecedido por una victoria por la vía del nocaut en el segundo asalto sobre Pedro Campa, antecedente que utilizó para asegurar durante la ceremonia de pesaje que contaba con la potencia necesaria para arrebatar la faja ecuménica.

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El Pitbull dio la mordida y nos regaló UN NOCAUT ESPECTACULAR…



Una izquierda fulminante y acabó con el Bravo



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Un combate marcado por las penalizaciones y el dominio

Desde el campanazo inicial, Pitbull Cruz impuso sus condiciones al conectar un impacto de izquierda que aturdió al retador. Ante el castigo recibido, Bravo recurrió a sujetar y derribar al mexicano, acción que el referí Thomas Taylor contabilizó como una caída oficial a favor del monarca defensor debido al estado físico del oponente. Esta dinámica de agarres persistió, provocando repetidas advertencias por parte del tercer hombre en la superficie durante los primeros tres minutos.

La situación disciplinaria se agravó en el segundo asalto, cuando el árbitro restó el primer punto a Bravo por sujeción excesiva y amenazó de forma verbal con la descalificación tras observar cómo levantaba y arrojaba al suelo al campeón. El escenario se repitió a los 18 segundos del cuarto round, obligando a Taylor a descontar una segunda unidad en las tarjetas tras un nuevo derribo antirreglamentario contra Pitbull Cruz, sumado a una pausa previa en el tercer episodio por un golpe bajo calificado como accidental.

THE MEXICAN MIKE TYSON, AND THE FACE OF MEXICAN BOXING @IsaacPitbull98!!! ??????#PitbullBravo pic.twitter.com/jb55rrSXdJ — Premier Boxing Champions (@premierboxing) September 20, 2026

El desenlace de la contienda se materializó al minuto con treinta segundos del sexto asalto. Pitbull Cruz encontró el espacio necesario para descargar un gancho de izquierda que impactó de lleno en la humanidad de Bravo, enviándolo a la lona sin capacidad de respuesta antes de que el réferi completara la cuenta de diez segundos. Este resultado representó la primera derrota por nocaut en once años de carrera profesional para el atleta puertorriqueño.

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