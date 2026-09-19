Boricua Óscar Collazo se perderá su próxima pelea por lesión

El pugilista puertorriqueño Óscar Collazo no podrá subir al cuadrilátero el próximo 10 de octubre para enfrentar al mexicano Ricardo Sandoval.

Una lesión en las costillas sufrida durante la fase intensa de su campamento de entrenamiento obligó a cancelar su participación en la contienda, donde buscaría desafiar al monarca unificado de peso mosca avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

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El anuncio oficial y el estado de la cartelera

La empresa organizadora del evento, Golden Boy Promotions, fue la encargada de confirmar la baja médica del atleta caribeño.

A pesar de esta cancelación en el turno coestelar, la velada boxística mantendrá su programación original en la sede establecida, encabezada por el enfrentamiento principal entre Floyd Schofield III y Lucas Bahdi, quienes disputarán el campeonato de peso ligero de la AMB.

The world title fight between Oscar Collazo and flyweight unified champion Ricardo Sandoval will no longer take place October 10. pic.twitter.com/OlaiVARlrf — Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) September 19, 2026

A través de un comunicado oficial difundido a los medios de comunicación, la promotora detalló la situación clínica del peleador y los pasos a seguir. “Desafortunadamente, la pelea por el título mundial del 10 de octubre entre Oscar Collazo y Ricardo Sandoval no se llevará a cabo como estaba programada después de que Collazo sufriera una lesión en las costillas durante un entrenamiento”, indicó el documento de Golden Boy Promotions, añadiendo su agradecimiento por la comprensión de los aficionados y sus deseos de una pronta recuperación para el atleta.

Las disculpas hacia el campamento rival

Tras la difusión de la noticia clínica, Óscar Collazo emitió sus propias declaraciones para abordar las circunstancias que lo obligaron a detener su preparación. El deportista reconoció la frustración que genera este contratiempo, especialmente por el esfuerzo invertido por su equipo de representación en gestionar las negociaciones para materializar este cruce de campeones internacionales.

En el mismo espacio del comunicado de prensa, Óscar Collazo dirigió un mensaje directo a su oponente de turno para lamentar los inconvenientes logísticos y deportivos generados por el imprevisto. “Quiero ofrecer mis más sinceras disculpas a Ricardo Sandoval y a su equipo. Sé que él también ha trabajado profesionalmente, ha hecho sacrificios y se ha preparado durante todo este campamento para estar listo el 10 de octubre. Respeto profundamente ese esfuerzo y entiendo la decepción que esta situación puede provocar de su lado”, expuso el púgil boricua.

El objetivo intacto para el futuro en el cuadrilátero

A pesar del diagnóstico médico adverso, la esquina técnica del atleta confía en establecer un proceso de rehabilitación que le permita retomar las actividades físicas en el corto plazo. La intención principal de Óscar Collazo se mantiene en ascender de división para medirse ante el monarca mexicano, considerando este suceso médico como una simple pausa dentro de su planificación competitiva anual.

Para concluir su intervención en el reporte oficial proporcionado a la prensa, Óscar Collazo reafirmó su compromiso de reprogramar la contienda una vez que reciba el alta médica correspondiente. “Seguiremos trabajando. Seguiremos preparándonos. Y, sobre todo, mantendremos la misma determinación. Esto es solamente un cambio de fecha, no el final del camino. Sinceramente espero que podamos regresar al ring contra Sandoval y ofrecerles a todos la pelea que hemos querido ver”, sentenció el boxeador de cara a los próximos meses.

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